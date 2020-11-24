Гороскоп на сегодня (07.12.20)

Овен

Данный день не обещает головокружительных успехов в карьере, но добиться положительных результатов вы сможете. Особенно должны преуспеть в области деловых контактов, а вот брать на себя чужие обязанности не стоит. Вряд ли вы этим повысите свой авторитет в глазах коллег и руководства, а вот новую головную боль получите.

Телец

Сейчас вы будете ощущать в себе немалые силы. Но не переусердствуйте с их приложением. В противном случае можете перетрудиться, и это сразу же отразится на состоянии здоровья. Для заключения сделок, подписания договоров и дачи обещаний наступил вполне удачный момент.

Близнецы

День будет загружен различными делами и встречами до отказа. Навалится усталость, но она не испортит настроения и не потушит стремления к дальнейшему профессиональному росту. В денежном отношении сейчас вы можете оказаться несколько расточительными, но это не ударит серьезно по вашему кошельку.

Рак

Даже если в этот день вы будете подвержены частым переменам настроения и вам захочется на ком-то сорваться, стоит сначала подумать, чем это может обернуться. День очень подходит для новых знакомств и романтических увлечений. Поэтому если хотите что-то поменять в своей личной жизни, не теряйте времени.

Лев

Началось время позитивных перемен, которые могут коснуться как деловых, так и личных отношений. Вполне вероятно, что в ближайшее время вас ожидают интересные знакомства, которые повлияют на вашу дальнейшую жизнь. Больше времени проводите на свежем воздухе, а также в компании любимого человека.

Дева

Сейчас вы будете находиться на пике своей активности. Многое из задуманного получится, и это даст еще больше сил и желания трудиться. Не последнюю роль в этом подъеме сыграют ваши самые прекрасные чувства. Если поймете, что еще не готовы к принятию решения, то не форсируйте события.

Весы

На работе особых изменений не предвидится. Чем больше на данном этапе у вас будет встреч и общения, тем более легкими покажутся дела - ведь часть из них добровольно возьмут на себя ваши знакомые, друзья и близкие. Свои личные переживания лучше всего не выставлять напоказ.

Скорпион

Вы будете чувствовать себя хорошо как в физическом, так и в эмоциональном плане. По крайней мере, со стороны раздражающих факторов возникнуть не должно. Старайтесь больше времени проводить на воздухе, так как это поможет вам оставаться в хорошем расположении духа.

Стрелец

Держите под контролем свои слова и поступки, и перед тем как что-либо произнести вслух или сделать, хорошо подумайте. Большинство неприятностей, которые могут произойти с вами в данный период, будут связаны как раз с вашей импульсивностью, и если вы окажетесь способными себя контролировать, то сможете избежать их.

Козерог

Можно планировать серьезные дела и мероприятия. Вы сможете с ними справиться. Романтические встречи, развлечения и отдых сейчас вам просто необходимы. Благодаря положительным эмоциям вы сможете набраться сил и подарить немало прекрасных мгновений любимому человеку.

Водолей

Никаких неприятных ситуаций возникнуть не должно. Единственное, для чего данное время неблагоприятно, так это для финансовых операций. Сейчас не стоит брать кредиты, да и давать в долг, пусть и небольшие суммы, тоже не рекомендуется. Зато день благоприятен для новых знакомств, увлечений и любви.

Рыбы

В этот день вы будете довольны собой. Практически все, что задумаете, сможете с блеском воплотить в жизнь. И это не останется без внимания со стороны окружающих. А похвала и одобрение близких людей и коллег ободрят вас и придадут новых сил для покорения очередных вершин.