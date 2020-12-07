Гороскоп на сегодня (15.01.21)

Овен

В этот день возможен конфликт с коллегами, которые будут противиться вашим инициативам. Для реализации планов хороша вторая половина дня. Если вы давно что-то хотели купить, с кем-то встретиться или куда-то сходить, то сегодня лучшее время.

Телец

Возможны проблемы со здоровьем, например обострение хронических болезней. Поберегите себя, избегайте чрезмерной активности. Вечером вам будет легко общаться с людьми. Если вы хотите помириться с кем-то, сейчас для этого отличное время.

Близнецы

День располагает к неспешному выполнению повседневных обязанностей. Не планируйте слишком много дел - чрезмерные физические нагрузки вам сейчас противопоказаны. В свободное время не отказывайте себе в маленьких радостях жизни.

Рак

Сосредоточьтесь на проблемах, с которыми можете справиться самостоятельно, а на все остальное не обращайте внимания. Держитесь подальше от людей, которые вызывают недоверие - именно сейчас велик риск быть обманутыми. Во второй половине дня возможно получение интересной информации.

Лев

Отличное время для получения новых знаний и отдыха. Если вы давно мечтаете о какой-либо крупной покупке, постарайтесь сделать ее поскорее. Прислушайтесь к советам старших родственников. Если понадобится помощь, не стесняйтесь попросить об этом.

Дева

Вы будете завалены различными делами, и осилить всё окажется задачей не из легких. Сейчас самое время обращаться за помощью к близким людям. В начале дня возможны денежные проблемы. Не очень хорошее время, чтобы начинать лечение. Лучше немного подождать.

Весы

Сейчас вы не сможете объективно оценивать ситуацию как на профессиональном поприще, так и в личных отношениях. Поэтому повремените с принятием серьезных решений. Ко всему, что вам предложат или пообещают, лучше отнестись с недоверием.

Скорпион

Вы можете начать перемены, которые давно хотели осуществить. Но старайтесь делать это «малой кровью», берегите силы. В это время вас ожидают встречи со старыми друзьями. Не спешите давать деньги в долг (особенно крупные суммы, даже проверенным людям).

Стрелец

Энергии в данный период у вас будет хоть отбавляй, так что заранее продумайте, на какие полезные дела ее направить. Но постарайтесь не слишком загружать делами остальных, иначе это может спровоцировать конфликт. Вторую половину дня проведите со своими домашними.

Козерог

Сегодня на работе вам удастся быстро справиться с любыми задачами, хорошо пройдут переговоры с начальством или партнерами. Есть шанс неожиданно получить заманчивое предложение, начать сотрудничество с людьми, которые откроют перед вами новые горизонты.

Водолей

В этот день старайтесь вести себя помягче, не слишком отстаивать свою позицию. Иначе окружающие сочтут вас не принципиальными, а просто грубыми, и конфликт возникнет на пустом месте. Сейчас лучше воздержаться от поездок и новых знакомств. Конец дня хорош для начала новых дел.

Рыбы

Данный отрезок времени больше располагает к завершению дел, нежели к началу. Вам будет трудно сосредоточиться на работе, особенно однообразной. Сейчас окружающие могут нуждаться в вашей помощи. Даже если вы не горите желанием оказать услугу, не отказывайте в просьбе.