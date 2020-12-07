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Общество / Жизнь Сегодня, 12:1440
Какие сегодня праздники, события - 15 января

Национальные

  •  Египет Иордания — День посадки деревьев.
  •  Хорватия - День международного признания (1992)
  •  Россия - День образования следственного комитета (2011)
  • День рождения Википедии (2001)

P religion world.svg Религиозные

Christian cross.svg Католицизм
 — память святого Макария Египетского;
 — память отшельника Павла Фивейского;
 — память святой Иты.
OrthodoxCross(black,contoured).svg Православие
 — Предпразднство Богоявления;
 — преставление (1833), второе обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца (1991);
 — память святителя Сильвестра, Папы Римского (335);
 — память преподобного Сильвестра Печерского, в Ближних пещерах почивающего (XII век);
 — память праведной Иулиании Лазаревской, Муромской (1604);
 — память святителя Домна, епископа Антиохийского (III век);
 — память праведной Феодоты, матери святителей бессребренников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских (III век);
 — память мученика Сергия Кесарии Каппадокийской (304);
 — память священномученика Феогена, епископа Парийского (ок. 320);
 — память мученика Петра Римского;
 — память мученика Феописта;
 — память мученика Модеста Африканского;
 — память мученика Закхея;
 — память преподобного Феопемпта;
 — память преподобного Марка Глухого;
 — память преподобного Аммона Тавеннисиотского (начало V века);
 — память праведного Исидора;
 — память святителя Космы I Иерусалимита, патриарха Константинопольского (1081);
 — память мученика Георгия (Зорсиса) Митиленскаго (1770);
 — память мученика Василия Петрова (1942).

Именины

Католические

  • МужскиеМакарий, Павел;
  • Женские: Ита.

 

Православные

  • Мужские: Аммон, Василий, Егор, Домн, Закхей, Зорсис, Кузьма, МаркМодест, Пётр, Серафим, Сергей, Сидор, Сильвестр, Феоген, Феопемпт, Феопист.
  • Женские: Ульяна, Федотья.

События

До XIX века

  • 730 — на совете сенаторов и высшего духовенства, созванном византийским императором Львом III Исавром, поклонение иконам было объявлено преступлением. См. иконоборчество.
  • 1208 — убийство папского легата Пьера де Кастельно, что послужило причиной объявления Папой Иннокентием III Альбигойского крестового похода.
  • 1475 — в Сеговии между Исабель I и Фернандо Арагонским подписан Сеговийский договор.
  • 1582 — между Россией и Речью Посполитой подписан Ям-Запольский мирный договор.
  • 1759 — открыт для публики Британский музей.
  • 1797 — Война Первой коалиции: французские войска одержали победу над австрийскими в Битве при Риволи.

XIX век

  • 1826:
    • Вышел первый выпуск французской газеты «Le Figaro».
    • Подавлено восстание Черниговского полка.
  • 1831 — учреждена Демидовская премия «для содействия к преуспеванию наук», первая русская регулярная премия.
  • 1859 — свергнут Император Гаити Фостен I.
  • 1881 — в ходе Тихоокеанской войны произошла Битва при Мирафлорес.
  • 1892 — Джеймс Нейсмит впервые опубликовал правила баскетбола в школьной газете.

XX век

  • 1919 — Бостон затопило патокой.
  • 1920 — арест Верховного Правителя России адмирала А. В. Колчака.
  • 1925 — в Нижнем Новгороде вышла в эфир первая в СССР любительская коротковолновая радиостанция.
  • 1936 — в Испании образован Народный фронт.
  • 1943 — завершено строительство здания Пентагона.
  • 1973 — Вьетнамская война: в связи с прогрессом на Парижских мирных переговорах вооружённые силы США прекратили все боевые операции против Северного Вьетнама.
  • 1992 — ЕС признал независимость Словении и Хорватии.
  • 1993 — в США на телеканале NBC вышла в эфир последняя, 2137, серия мыльной оперы «Санта-Барбара».

XXI век

  • 2001 — начал работу сайт «Википедии», wiki-энциклопедии со свободно распространяемым содержимым.
  • 2006 — вернулась на Землю капсула аппарата «Стардаст», содержащая образцы космического вещества.
  • 2009 — экипаж американского аэробуса А-320 сумел спасти от гибели 150 пассажиров, посадив самолёт с отказавшими двигателями на воду реки Гудзон.
  • 2011 — завершился референдум о независимости Южного Судана.
  • 2020 — Второе правительство Медведева ушло в отставку. Новым премьер-министром назначен Михаил Мишустин.

Родились

До XIX века

  • 1622 — Мольер (настоящее имя Жан Батист Поклен; ум. 1673), французский драматург, актёр, театральный деятель.
  • 1703 — Иоганн Эрнст Гебенштрейт (ум. 1757), немецкий врач и анатом, доктор медицины, профессор Лейпцигского университета.
  • 1725 — граф Пётр Румянцев-Задунайский (ум. 1796), русский государственный деятель, генерал-фельдмаршал.
  • 1763 — Франсуа-Жозеф Тальма (ум. 1826), французский актёр, реформатор театрального искусства.
  • 1785 — Уильям Праут (ум. 1850), английский химик, врач, религиозный философ.
  • 1795 — Александр Грибоедов (убит в 1829), русский дипломат, поэт, драматург, пианист и композитор.

XIX век

  • 1809 — Пьер-Жозеф Прудон (ум. 1865), французский политик, экономист, философ, социолог.
  • 1821 — Лафайет Маклоуз (ум. 1897), американский генерал, участник Гражданской войны на стороне Юга.
  • 1831 — Михаил Бочаров (ум. 1895), русский театральный декоратор и живописец.
  • 1842
    • Йозеф Брейер (ум. 1925), австрийский врач, наставник Зигмунда Фрейда, один из основателей психоанализа.
    • Поль Лафарг (ум. 1911), французский экономист и политик, теоретик марксизма.
  • 1850
    • Софья Ковалевская (ум. 1891), русский математик, публицист, писательница.
    • Михай Эминеску (ум. 1889), молдавский и румынский поэт-романтик.
  • 1853 — Андре Мишлен (ум. 1931), французский инженер и промышленник, соучредитель компании Michelin.
  • 1857 — Алексей Якимович (ум. 1919), генерал-лейтенант русской армии, один из составителей ЭСБЕ.
  • 1869 — Станислав Выспяньский (ум. 1907), польский поэт, драматург, художник.
  • 1872 — Арсен Коцоев (ум. 1944), осетинский советский писатель, переводчик, публицист, один из основателей осетинской художественной прозы.
  • 1872 — Юрий Юрьев (ум. 1948), русский актёр театра и кино, чтец, театральный педагог, народный артист СССР.
  • 1873 — Иван Бабушкин (расстрелян в 1906), российский революционер, большевик, курьер газеты «Искра».
  • 1895 — Арттури Илмари Виртанен (ум. 1973), финский биохимик, лауреат Нобелевской премии по химии (1945).

XX век

  • 1902
    • Фёдор Радчук (ум. 1986), актёр театра и кино, народный артист Украинской ССР.
    • Вадим Рындин (ум. 1974), советский живописец, театральный художник, сценограф.
  • 1906 — Аристотель Сократ Онассис (ум. 1975), греческий судовладелец, миллиардер.
  • 1907 
    • Константин Исаев (ум. 1977), советский киносценарист, драматург.
    • Януш Кусочиньский (расстрелян в 1940), польский бегун, олимпийский чемпион 1932 года, участник польского сопротивления
  • 1908 — Эдвард Теллер (ум. 2003), американский физик-теоретик, «отец водородной бомбы».
  • 1909
    • Иосиф Туманов (урожд. Туманишвили; ум. 1981), актёр театра и массовых представлений, педагог, народный артист СССР.
    • Ефрем Флакс (ум. 1982), певец-бас, заслуженный артист РСФСР.
  • 1913 — Александр Маринеско (ум. 1963), командир Краснознамённой подводной лодки С-13, капитан 3-го ранга, Герой Советского Союза.
  • 1916 — Иван Ивлиев (ум. 1966), советский военачальник, генерал-лейтенант, Герой Советского Союза.
  • 1917 — Евгений Лебедев (ум. 1997), актёр театра и кино, народный артист СССР.
  • 1917 — Василий Петров (ум. 2014), военачальник, Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза.
  • 1918 — Гамаль Абдель Насер (ум. 1970), второй президент Египта (1956—1970), Герой Советского Союза.
  • 1923 — Евгений Весник (ум. 2009), актёр театра и кино, театральный режиссёр, чтец, публицист, народный артист СССР.
  • 1924 — Владимир Семичастный (ум. 2001), советский партийный и государственный деятель, председатель КГБ (1961—1967).
  • 1925 — Евгений Носов (ум. 2002), русский советский писатель, Герой Социалистического Труда.
  • 1926
    • Рафик Нишанов, советский и узбекский государственный деятель, политик, дипломат.
    • Мария Шелл (ум. 2005), австрийско-швейцарская актриса театра и кино.
  • 1928 — Иван Уфимцев (ум. 2010), советский и российский режиссёр-мультипликатор, народный артист РФ.
  • 1929 — Мартин Лютер Кинг (убит в 1968), американский священнослужитель, лидер борьбы за гражданские права темнокожих американцев.
  • 1931 — Мурад Кажлаев, дагестанский композитор, дирижёр, педагог, народный артист СССР.
  • 1935 — Роберт Силверберг, американский писатель, наиболее известный по научно-фантастическим произведениям
  • 1941 — Капитан Бифхарт (наст. имя Дон ван Влит), американский музыкант-экспериментатор, саксофонист и художник, работавший с группой «The Magic Band».
  • 1945 — Максим Дунаевский, советский и российский композитор, пианист, народный артист РФ.
  • 1947 — Мартин Чалфи, американский нейробиолог, лауреат Нобелевской премии по химии (2008).
  • 1956 — Вера Зозуля, советская саночница, олимпийская чемпионка (1980), чемпионка мира и Европы.
  • 1957 — Светлана Сорокина, советская и российская журналистка, теле- и радиоведущая.
  • 1962 — Маргерита Буй, итальянская актриса, многократный лауреат премии «Давид ди Донателло»
  • 1965 — Бернард Хопкинс, американский боксёр-профессионал, экс-чемпион мира.
  • 1966 — Егор Кончаловский (наст. имя Георгий Михалков), российский кинорежиссёр, актёр, сценарист и продюсер.
  • 1971 — Реджина Кинг, американская актриса и режиссёр, лауреат «Оскара», «Золотого глобуса» и 4 премий «Эмми».
  • 1981 — Pitbull (наст. имя Армандо Кристиан Перес Акоста), американский рэп-исполнитель, автор песен.
  • 1982 — Екатерина Волкова, российская актриса театра, кино и телевидения, известная по роли Веры в телесериале «Воронины».
  • 1988 — Скриллекс (наст. имя Сонни Джон Мур), музыкант, продюсер и диджей из США, лидер рок-группы «From First to Last».
  • 1990 — Вячеслав Войнов, российский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион (2018).
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Теги: news, новости, Украина, события, праздники, Зима, январь, 7dniv, 7dnivinfo  
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