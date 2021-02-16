Какие сегодня праздники, события - 18 февраля

Религиозные
Католицизм
- память святого Колмана, епископа Линдисфарна;
- память архиепископа Флавиана Константинопольского;
- память Симеона, епископа Иерусалимского.
Православие
- празднование в честь Елецкой-Черниговской (1060), Сицилийской, или Дивногорской (1092), и именуемой «Взыскание погибших» (XVII) икон Божией Матери;
- память святителя Феодосия, архиепископа Черниговского (1696);
- память мученицы Агафии Панормской (Палермской), Сицилийской (251);
- память мученицы Феодулии и мучеников Елладия, Макария и Евагрия Аназарвских (ок. 304);
- память преподобномученицы Александры Каспаровой, мученика Михаила Амелюшкина (1942).
Именины
- Католические: Колман, Симеон, Флавиан
- Православные: Агафья, Александра, Антоний, Василиса, Воиф, Евагрий, Елладий, Макарий, Михаил, Полиевкт, Феодосий, Феодулия
События
До XX века
- 1268 — Раковорская битва, в которой Тевтонский орден потерпел самое страшное поражение со времён Битвы при Дурбе.
- 1386 — Ягайло, великий князь литовский вступил в брак с Ядвигой, польской королевной.
- 1814 — сражение при Монтро, в котором Наполеон разгромил войско кронпринца Вюртембергского.
- 1861 — инаугурация Джефферсона Дэвиса в качестве президента Конфедеративных Штатов Америки.
XX век
- 1911 — в Индии состоялся первый в истории почтовый авиарейс. Пилот Анри Пике доставил груз из 6,5 тысяч писем и 250 открыток из Аллахабада в Нейни, на расстояние 13 км.
- 1913 — Фредерик Содди предлагает термин «изотоп».
- 1918 — в Москве открыт Брянский (ныне Киевский) железнодорожный вокзал.
- 1921 — восстание в Армении свергло Советскую власть и установило временное правительство.
- 1930 — американский астроном Клайд Томбо в обсерватории Лоуэлла, открывает крупнейшую известную карликовую планету Солнечной системы — Плутон.
- 1948 — установлены дипломатические отношения между СССР и Бирманским Союзом (ныне Союз Мьянма).
- 1960 — открылись VIII зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли.
- 1965 — Гамбия получила независимость от Великобритании.
- 1967 — установлены дипломатические отношения между СССР и Верхней Вольтой (ныне Буркина-Фасо).
- 1978 — были проведены первые соревнования по триатлону, впоследствии ставшего Ironman.
- 1979 — в пустыне Сахара выпал снег.
- 1981 — установлены дипломатические отношения между СССР и Республикой Зимбабве.
- 1986 — Борис Ельцин избран кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС.
XXI век
- 2003 — в результате пожара в метро города Тэгу (Республика Корея) погибло 198 человек.
- 2004 — взрыв железнодорожного состава с опасными грузами под Нишапуром (Иран). Погибли около 300 человек, около пяти сотен были ранены.
- 2014 — резкое обострение ситуации на майдане Незалежности в Киеве, приведшее к гибели около 80 человек в течение трёх дней.
- 2015 — окончание боев за Дебальцево, установление ДНР контроля над городом.
Родились
До XVIII века
- 1201 — Насир ад-Дин Туси (ум. 1274), персидский математик и астроном.
- 1404 — Леон Баттиста Альберти (ум. 1472), итальянский учёный, гуманист, писатель, деятель культуры итальянского Возрождения.
- 1516 — Мария I Тюдор (ум. 1558), английская королева (с 1553).
- 1626 — Франческо Реди (ум. 1697), итальянский врач и натуралист, опровергший теорию о самозарождении жизни.
- 1655 — Пьетро Гварнери (ум. 1720), итальянский мастер по изготовлению смычковых музыкальных инструментов.
XVIII век
- 1703 — Коррадо Джаквинто (ум. 1766), итальянский художник эпохи рококо.
- 1718 — Сёрен Абильдгаард (ум. 1791), датский натуралист, писатель и художник.
- 1745 — Алессандро Вольта (ум. 1827), итальянский физик, химик и физиолог, один из основоположников учения об электричестве.
- 1780 — Алексей Венецианов (ум. 1847), русский живописец.
XIX век
- 1825 — Мор Йокаи (ум. 1904), венгерский писатель-романист.
- 1836 — Рамакришна (ум. 1886), индийский религиозный лидер, проповедник.
- 1838 — Эрнст Мах (ум. 1916), австрийский физик, механик и философ.
- 1855 — Жан Жюль Жюссеран (ум. 1932), французский дипломат и писатель.
- 1857
- Макс Клингер (ум. 1920), немецкий художник-график и скульптор, представитель символизма.
- Дмитрий Щербачёв (ум. 1932), русский военачальник, генерал, участник Первой мировой войны и Белого движения.
- 1864 — Алексей Денисов-Уральский (ум. 1926), русский живописец, камнерез, общественный деятель.
- 1877 — Дереник Демирчян (ум. 1956), армянский советский писатель, поэт и переводчик, академик Армянской АН.
- 1878 — Мария Ульянова (ум. 1937), российская революционерка, советский государственный и партийный деятель, младшая сестра В. И. Ленина.
- 1889 — Герхард Маркс (ум. 1981), немецкий скульптор и график.
- 1890 — Адольф Менжу (ум. 1963), американский актёр, номинант на премию «Оскар».
- 1895 — Семён Тимошенко (ум. 1970), Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза.
- 1898 — Энцо Феррари (ум. 1988), итальянский конструктор и автопроизводитель, основатель компании Ferrari.
XX век
- 1903
- Николай Подгорный (ум. 1983), советский государственный деятель, в 1965—1977 гг. председатель Президиума Верховного Совета СССР.
- Алексей Леонтьев (ум. 1979), советский психолог, основатель теории деятельности.
- 1904 — Иосип Хорват Меджимурец (убит 1945), хорватский художник.
- 1908 — Александр Зархи (ум. 1997), кинорежиссёр, сценарист, народный артист СССР.
- 1913 — Арам Сатунц (ум. 1990), советский композитор и дирижёр, народный артист Армянской ССР.
- 1921 — Оскар Фельцман (ум. 2013), композитор, народный артист РСФСР.
- 1922 — Михаил Савицкий (ум. 2010), белорусский живописец, Герой Беларуси, народный художник СССР.
- 1932 — Милош Форман (ум. 2018), чешский и американский кинорежиссёр и сценарист.
- 1933 — Йоко Оно, японская и американская художница, певица, музыкант, вдова Джона Леннона.
- 1934 — Пако Рабан, французский модельер.
- 1935 — Геннадий Гладков, советский и российский композитор, народный артист РФ.
- 1938 — Иштван Сабо, венгерский кинорежиссёр, сценарист и писатель, один из учредителей Европейской киноакадемии
- 1940 — Гурам Пирцхалава (ум. 2014), грузинский актёр театра и кино.
- 1941 — Галина Ненашева, советская и российская эстрадная певица.
- 1950
- Джон Хьюз (ум. 2009), американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
- Сибилл Шеперд, американская актриса и певица.
- 1952 — Александр Барыкин (ум. 2011), советский и российский рок-музыкант, певец, композитор и гитарист.
- 1953 — Аркадий Укупник, российский композитор и поп-певец.
- 1954 — Джон Траволта, американский киноактёр, танцор и певец, обладатель премий «Золотой глобус» и «Эмми».
- 1964 — Мэтт Диллон, американский киноактёр и кинорежиссёр.
- 1965 — Dr. Dre, американский рэпер и продюсер, лауреат премии «Грэмми».
- 1966 — Дмитрий Конышев, советский и российский велогонщик.
- 1967 — Роберто Баджо, итальянский футболист, обладатель «Золотого мяча».
- 1969 — Александр Могильный, советский и российский хоккеист, олимпийский чемпион (1988), чемпион мира (1989), обладатель Кубка Стэнли (2000).
- 1970 — Алла Клюка, российская актриса театра и кино.
- 1974 — Евгений Кафельников, российский теннисист, олимпийский чемпион (2000), экс-первая ракетка мира.
- 1975
- Игорь Додон, молдавский политический деятель, Президент Молдавии (2016—2020).
- Гари Невилл, английский футболист.
- 1981 — Андрей Кириленко, российский баскетболист, чемпион Европы (2007).
- 1994 — J-Hope, участник южно-корейского бойзбенда BTS, танцор, композитор.