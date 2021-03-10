 

За два месяца почти 2 000 жалоб на людей в мантиях получил Высший совет правосудия

Общество Сегодня, 11:1967
За два месяца почти 2 000 жалоб на людей в мантиях получил Высший совет правосудия

За два месяца 2021 года (январь и февраль - Ред.) Высший совет правосудия Украины (ВСП) получил с мест 1 781 жалобу на дисциплинарные проступки судей.

Об этом передает пресс-служба ВСП.

В течение этого периода Дисциплинарными палатами и членами ВРП полностью завершено рассмотрение 2 036 дисциплинарных жалоб (включая те, которые поступили в предыдущие годы).

По результатам рассмотрения поступивших жалоб Дисциплинарными палатами ВСП приняты следующие решения:

50 возвращений дисциплинарных жалоб;

127 решений об отказе в открытии дисциплинарных дел в отношении 896 судей;

41 решение об открытии дисциплинарных дел в отношении 49 судей;

18 решений об отказе в привлечении 20 судей к дисциплинарной ответственности и закрытии дисциплинарных производств.

По результатам рассмотрения дел в январе - феврале 2021 Дисциплинарными палатами принято 24 решения о привлечении к дисциплинарной ответственности 30 судей и применении к ним таких видов дисциплинарных взысканий:

предупреждение - относительно 17 судей;

выговор с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи в течение одного месяца - в отношении 4 судей;

строгий выговор с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи в течение трех месяцев - в отношении 8 судей;

представление об увольнении - в отношении 1 судьи;

представление о временном отстранении от правосудия - 0.

Также членами ВСП единолично приняты решения об оставлении 1 062 дисциплинарных жалоб без рассмотрения.

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