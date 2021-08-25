 

О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА? (Эксклюзив)

Общество / Публикации Сегодня, 15:13112
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?

О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?

Мы – это то, о чем мы думаем, что нас беспокоит, чем мы интересуемся, о чём спрашиваем, что обсуждаем, и что хотим знать.

ОБЩЕМИРОВАЯ ИНФОРМАЦИОННО-СМЫСЛОВАЯ ПОВЕСТКА: ЧТО ИНТЕРЕСУЕТ МИР? Какой цивилизационный вклад может внести Украина, кроме попрошайничества? Что мы можем дать миру, если мы не можем ничего дать сами себе? Какие глобальные проблемы и вызовы стоят перед человечеством?
• Закат эпохи капитализма, перезагрузка мировой финансовой системы, угроза пандемий, проблемы экологии, поиск альтернативных источников энергии, энергетическая безопасность, борьба за контроль над мировыми ресурсами, что означает обострение политических, религиозных и этнических конфликтов, завершение однополярного мира, угрозы распада старых союзов и блоков, увеличения разрыва между богатыми и бедными странами, угрозы международного экстремизма: ядерного терроризма, биотерроризма, кибертерроризма – проблемы обеспечения безопасности личных данных, ядерных, биологических и информационных технологий.
• Усиление влияния транснациональных корпораций, противостояние глобальных (левые) и национальных (правые) элит – транснациональных корпораций и национальных государств, старого и нового капитала, укрепление влияния IT-корпораций, появление новых форм влияния, управления и господства: цифрового контроля, интеллектуального доминирования и информационного подавления. Демонтаж слабых классических национально-государственных устройств посредством уничтожения их главных опор – среднего класса и национального капитала, продвижение зависимых и формальных правительств, без права принятия ключевых и стратегических решений, падение качества государственной политики до уровня популярных политических шоу. Трансформация религий, философских течений и культур, вырождение наций, стирание классов, сословий и национальных элит с целью встраивания в модель нового мирового порядка.
• Проблематика разрушительной силы технологий – всё имеет свои преимущества и недостатки: автоматизиция и роботизация – исчезновение профессий и специальностей, появление миллионов «ненужных людей», искусственный интеллект и власть информации – появление у ряда государств передовых технологий, вычислительных мощностей и глобальных банков данных, позволяющих контролировать и управлять менее развитыми государствами, чипизация и угроза тотального цифрового контроля – исчезновение личного пространства, вероятность появление высокотехнологичных тоталитарных режимов, управление жизнью человека и принятие ключевых решений вместо него алгоритмами ИИ (искусственного интеллекта).
• Проблематика трансгуманизма: вмешательство в природу человека – отрицание его первозданного совершенства, а значит, конфликт канонических религий и технологий, идея био-цифровой конвергенции – создание из «человека несовершенного» образа «нового человека» с помощью слияния человека (живого) и технологий (неживого) с изменением сознания и мышления человека. Угроза господства технологий над человеком – человек для технологий, а не технологии для человека, утрата контроля над развитием технологий. Никто и ничто не должно претендовать на право сделать человека «абсолютно совершенным» и «абсолютно счастливым». Создатель (Вселенная), сотворив человека, наделили его мощнейшим преимуществом – собственной волей – правом выбора. Именно из противоречивой природы человека, внутренней борьбы с самим собой, рождается его сила духа – право выбора и стремление к своему собственному пониманию счастья.
• Проблема роста суицидов (самоубийств) даже в развитых странах – утрата смыслов жизни. Проблема развития технологий, одновременно с мировой тенденцией падения качества образования, размытием норм этики и морали, стирания границ между добром и злом, когда зло не отметается как недопустимое, а рассматривается как альтернатива добру. Проблема нарушения равновесия между скоростью роста технологий и скоростью интеллектуального, культурного, морально-нравственного развития современного человека – современные философия, религия, культуры, требующие неординарного подхода и иррационально-творческого мышления, не успевают за ростом технологий – прогресс развивается быстрее, чем человеческое познание своей духовной сущности, когда человеку легче освоить новый гаджет, чем осознать и сформулировать то, во что он по-настоящему верит. Неверие обесценивает идеалы: духовно-нравственные, этические и эстетические ориентиры – человек становится одинок даже среди близких людей, теряет смысл существования в этом безумном, рационально-технологическом мире. Иррационально мыслящий легко переживет одиночество там, где рационально мыслящий может от тоски и депрессии сойти с ума. Для выживания, в природе человека изначально заложена гармония равновесия рационального (мышления) и иррационального (духовного). Искренняя вера начинается там, где заканчиваются знания и силы – когда человек сталкивается с явлениями неподвластными его воле и непостижимыми для его разума – в нём рождается страх, и тогда он начинает искать Бога.

А может быть, в современном технологическом мире наши традиционные духовные и морально-нравственные ценности безнадёжно устарели? Стали атавизмом, тормозом прогресса? Именно развитие научно-технического прогресса делает проблему интеллектуального, культурного и морально-нравственного развития особенно актуальной. Научно-технический прогресс расширяет круг наших возможностей, как в созидательном, так и в разрушительном направлении. Научно-технический прогресс многократно усиливает наши возможности в реализации нашей воли к изменению окружающего нас мира. Но что есть неограниченные возможности в реализации нашей воли слепо, без разума и морали? Ничем не сдерживаемый, неконтролируемый огромный потенциал знаний и возможностей – прямой путь к самоуничтожению. Колоссальные возможности, которые открывает перед человечеством научно-технический прогресс, предусматривают такую же колоссальную ответственность. Ответственность предусматривает не только внешний, но и внутренний самоконтроль, который основан на духовном и морально-нравственном развитии человека. Сегодня развитие науки и техники значительно обгоняет развитие человечества в духовно-нравственном направлении. Ученые расходятся только в своих прогнозах, касательно сроков появления искусственного интеллекта, который, по их мнению, может приблизить момент технологической сингулярности – выход прогресса из-под человеческого понимания и контроля. Чего в человеке больше – духовного или животного? Что делает человека цивилизованным? Электричество, машины, цифровые гаджеты, связь, интернет? Можно вспомнить диалог из фильма «The Mist» («Мгла» С. Кинг):
– Люди, в целом, хорошие, порядочные. Мы в цивилизованной стране!
– Да, пока машина работает, пока можно вызвать службу спасения, но, если что-то ломается, если полная неизвестность, дикий ужас и боль, отсутствие правил – увидите, как они деградируют.
Что останется в нас, если отключить электричество, связь, или отнять даже малую часть цивилизационных благ – человек или животное, блуждающее во мгле?..

УКРАИНСКАЯ ИНФОРМАЦИОННО-СМЫСЛОВАЯ ПОВЕСТКА: ЧТО ИНТЕРЕСУЕТ НАС? Украинская сфера интересов и вопросов, представляет собой перечень густого, как наваристый борщ, абсурда: обсуждение бесполезных кадровых рокировок, переходов депутатов из одной фракции в другую, безумные и бестолковые заявления представителей власти. Почему слова «безробітній», «злидні», «невдаха», «приниження», «несправедливість» должны звучать для граждан слаще только на украинском языке? Кто и сколько украл, и почему никому ничего не будет? Кто, как часто, и с какой стороны, больше любит Украину? Почему для прихожан скорость и качество связи с Создателем в ПЦУ выше, чем в УПЦ? Любит ли нас, и по каким дням, Европа, США, РФ или Китай? Если вместо «олигархи» писать «алигархи» – их влияние станет меньше? А если латиницей? Как отворачивать головы памятникам – по часовой стрелке или против? Почему не работают законы и антикоррупционные органы, что НЕ работает лучше? Как управлять государством без правительственных программ, не выходя из наркотической или алкогольной абстиненции? Как стать министром без мозгов, трудового стажа и назначать себе любую зарплату? Как получить денег под «проект», чтобы не делать вообще ничего, всё быстро продалось, развалилось и убилось как-нибудь само? Что лучше – когда стало хуже, чем было, было, чем стало, или лучше, но никогда не было? Шарм непредсказуемости и легкий оттенок парадоксальности «глубине» украинской информационно-смысловой повестки придает высокая культура общественных дискуссий, способная раскалить атмосферу гражданского единения и национально-культурного взаимопонимания, непринужденно перевести спорящих от личных оскорблений к банальному мордобою, благополучно завести любое обсуждение в тупик, игнорируя предмет обсуждения.
Задача: Девочка хотела купить шоколадку, но ей не хватало 10 гривен. Мальчик тоже хотел купить шоколадку, и ему не хватало всего 1 гривны. Тогда, они решили скинуться и купить одну шоколадку на двоих, но им все равно не хватило 1 гривны. Сколько стоила шоколадка? Общий план обсуждения на ток-шоу, в соцсетях, Ютуб-чате и т.п.:
- 9!
- Докажи, лох!
- Я не лох!
- Люди! Янелох в сети! Поднимите ему веки!!!
- Скрытая реклама Рошена? Автор – порохобот! В бан!
- Чому не українською?
- Нічого не залишилось, бо все вкрали кляті олігархи!
- Почему девочка и мальчик? Это дискриминация меньшинств по половому признаку! Уберите девочку и замените на второго мальчика!
- Слава Україні! Крапка!
- Если девочку убрать, то феминисты заспамят чат. Надо оставить и девочку, и второго мальчика.
- А был ли мальчик? Как они будут делить деньги?!
- Вам не всё равно? Это же не ваши деньги.
- Вы на кого намекаете? Или ваш Путин лучше?
- Автор – провокатор, сколько тебе платят?
- Все деньги украли евреи!
- Чому не українською?
- Уси грошы укралы еврэи!
- Чому не українськ…ладно…пиши, как умеешь.
- Кляті москалі!
- По диалекту он из Беларуси. Они наши братья! Скиньте Лукашенко и поедем клубнику вместе собирать.
- Это не диалект, это – диагноз! Белоруса в бан!
- Второй мальчик должен быть чернокожим! Соблюдайте политкорректность!
- Второй и так мальчик, по условию задачки, задан пол, но не задан цвет.
- Героям Слава! Админ, разбань белоруса!
- Добавьте в задаче цвет мальчиков! А девочка пусть будет зелёной, как Грета Тумберг!
- А что, она отравилась?! Куда смотрят родители и ювенальная юстиция?!
- Нет здорова, позеленела от злости. Они на карантине.
- Кто? Белорус или ювенальная юстиция?
- Боты. Иначе, не дали бы конструктивно пообщаться в чате…

Скоро мы не сможем коллективно решить обычную школьную задачку – переругаемся. А как нам вместе сформулировать законы, отладить государственные органы, восстановить экономику, построить завод или сконструировать самолёт? Любой язык становится ненужным, когда разговаривать не хочется, и, когда разговаривать не о чем. Второе страшнее. Что может научить нас не только говорить, а думать и слышать друг друга? Нам кажется, если не дать оппоненту высказаться, заткнуть или перекричать его, то и проблемы не существует – это поведение ребёнка. Проблема существует, если одна из сторон, даже не озвучивая её, считает это проблемой. Азы работы любого психолога – чтобы решить проблему человека, надо вывести его на разговор о своей проблеме. Что со всеми нами не так? Два-три человека еще могут найти и принять верное решение, но коллективно мы неспособны обсуждать даже элементарные вещи. Негативный социальный феномен – качество вырабатываемых коллективом решений обратно пропорционально количеству его участников – чем нас больше, тем глупее будет решение и опаснее последствия. Если решение вообще будет принято. Это объясняется тем, что коллективно принятые решения не предусматривают полной личной ответственности. Если бы каждый из участников нёс личную ответственность за последствия своего решения и был предупрежден об этом, он принял бы другое решение – это теория управления. Инфантильное, склочное, закомплексованное общество будет формировать такую же недоговороспособную власть, истеричную политику и бессмысленную информационно-смысловую повестку. Сегодня влияние общего культурного потенциала Украины на мировое цивилизационное развитие ничтожно – мы не производим высоких технологий, качественных товаров и смыслового контента: мировых киношедевров, качественной музыки, литературы, философских, творческих и фундаментальных научных открытий. Для мира мы – страна вороватых глупых варваров, страна-ресурс. Мир не считает варваров равными себе и поступит с нами жёстко, когда окончательно устанет от нас.

Александр Александров для 7ДНІВ.info

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