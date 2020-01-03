Была названа дата следующего боя Усика

Сообщается, что промоутер Эдди Хирн еще ждет решения IBF и WBO, кто из двух обязательных претендентов - Александр Усик или Кубрат Пулев - станет следующим соперником чемпиона IBF, WBA и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа.
В то же время Хирн предпочитает, чтобы Джошуа сразился с Пулевым, чтобы Усик смог провести бой против Дерека Чисоры.
Украинский боксер Александр Усик проведет следующий поединок 28 марта 2020 года в Лондоне (Великобритания). Об этом пишет профильный сайт boxingnews24.com.
Также сообщается, что для боя Усика уже забронировали арену O2 в Лондоне. По словам Хирна, 28 марта Усик сразится с 36-летним Чисорой.