В 1/4 финала турнира WTA в Шэньчжэне пробилась украинская теннисистка

Сообщается, что украинка обыграла восьмую ракетку турнира китаянку Шуай Чжан со счетом 7:6 (10:8), 6:3. Встреча продолжалась около полутора часов, украинка отыграла все 8 брейкпоинтов соперницы, в том числе 4 сетбола в первой партии.

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко пробилась в четвертьфинал турнира WTA International в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter турнира.