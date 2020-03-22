 

Дэйна Уайт (глава UFC) сравнил коронавирус с раком

Спорт Сегодня, 09:5741
Дэйна Уайт (глава UFC) сравнил коронавирус с раком

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт прокомментировал меры предосторожности в рамках борьбы с коронавирусом. 

 

Функционер признался, что не видит смысла в закрытии государственных учреждений и самоизоляции. Уайт сравнил коронавирус с онкологией. «Сколько мы сможем сидеть дома и прятаться? Если коронавирус нас достанет, значит, так тому и быть. И рак, и другие заболевания убивают людей каждый год. Мы не сможем сидеть взаперти несколько месяцев», — заявил Уайт.
24 марта сообщалось, что ирландский боец UFC Конор Макгрегор призвал соотечественников усилить меры предосторожности в борьбе с распространением коронавируса. Звезда промоушена отметил, что необходимо закрыть аэропорты и учреждения, которые не оказывают услуг первой необходимости.
UFC перенес три турнира, изначально назначенные на март. Бой с участием россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона подтвержден, но организация пока не назвала место проведения. Турнир пройдет без зрителей 19 апреля.

Сообщает Bloody Elbow.

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Теги: news, новости, Украина, UFC, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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