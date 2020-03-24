Предварительно на лето перенесен бой Усик - Чисора

Однако поединок может состояться и позже, все зависит от эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией в мире.

Бой между украинским боксером, выступающим в супертяжелом весе, Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой предварительно перенесен на июль. Об этом говорится в сообщении промоутерской компании K2 Promotions Ukraine.

Бой Усик - Чисора был запланирован на 23 мая в Лондоне, его перенесли из-за пандемии коронавируса. Этот поединок должен стать для украинца вторым в супертяжелом весе. В середине октября прошлого года Усик провел дебютный бой в супертяжелом весе против американца Чазза Уизерспуна, которого победил в седьмом раунде.