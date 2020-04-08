УЕФА незамедлительно выплатит 70 миллионов евро 676 клубам из всех 55 национальных ассоциаций.

В свете кризиса и финансовых затруднений, которые испытывают многие европейские клубы, Исполнительный комитет УЕФА сегодня решил незамедлительно произвести выплаты, причитающиеся клубам за вклад в соревнования УЕФА среди национальных сборных.
Изначально планировалось произвести эти выплаты после того, как пройдут стыковые матчи Европейской квалификации. Но ввиду того, что доходы клубов снижаются из-за связанных с COVID-19 ограничений, а выполнять финансовые обязательства надо, платежи будут сделаны незамедлительно:
- 50 млн евро получат клубы, отпускавшие игроков в 39 сборных, которые не участвуют в стыковых матчах Европейской квалификации
- 17,7 млн евро получат клубы, отпускавшие игроков в 16 сборных, которые участвуют в стыковых матчах Европейской квалификации (не включая отложенные платежи за сами стыковые матчи)
- 2,7 млн евро получат клубы, которые отпустят игроков на стыковые матчи (эти платежи состоятся осенью по завершении стыковых матчей)
По меморандуму о понимании между УЕФА и Ассоциацией европейских клубов (АЕК), перезаключенному в 2019 году, в связи с Евро 2020 клубам будет выделено не менее 200 млн евро.
Согласно механизму выплат, утвержденному исполкомом УЕФА, клубы, которые отпускали игроков на матчи Европейской квалификации и Лиги наций УЕФА, получат 70 млн евро. Оставшиеся 130 млн получат клубы, чьи футболисты поедут на финальный турнир ЕВРО-2020.
Эти выплаты помогут большому числу клубов по всей Европе и позволят чуть свободнее вздохнуть в период кризиса. Выплаты в размере от 3200 до 630 000 евро получат 676 клубов из всех 55 национальных ассоциаций, которые внесли вклад в Европейскую квалификацию и Лигу наций УЕФА 2018-20 годов.
Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал решение: "Европейские клубы - неотъемлемый элемент успеха наших турниров для сборных. Как следствие, часть доходов от турниров для сборных выделяется клубам, отпускавшим футболистов на матчи. В нынешние трудные времена, когда множество клубов столкнулось с финансовыми проблемами, особенно связанными с денежными потоками, наш долг - сделать так, чтобы клубы получили эти выплаты как можно скорее".
Председатель Ассоциации европейских клубов Андре Аньелли заявил: "Этот шаг - столь необходимое вливание оборотных средств в клубные финансы. Он стал результатом совместной деятельности АЕК и УЕФА по защите клубов в период реальной угрозы их выживанию. В то время как нашей главной заботой остается здоровье общества, получение финансовой и правовой помощи, а также поддержка регулирующих органов еще до возобновления футбола в Европе, когда это станет возможным по соображениям безопасности, имеет исключительное значение для АЕК и его членов".
Во всех случаях выплаты получат те клубы, за которые были заявлены игроки в означенный период. Учитываются только футболисты клубов, представляющих национальные ассоциации УЕФА.
Полный список клубов, а также общая сумма, которую получит каждый клуб, будут оглашены после завершения финальной стадии.