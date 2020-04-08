УЕФА незамедлительно выплатит 70 миллионов евро 676 клубам из всех 55 национальных ассоциаций.

В свете кризиса и финансовых затруднений, которые испытывают многие европейские клубы, Исполнительный комитет УЕФА сегодня решил незамедлительно произвести выплаты, причитающиеся клубам за вклад в соревнования УЕФА среди национальных сборных.

Изначально планировалось произвести эти выплаты после того, как пройдут стыковые матчи Европейской квалификации. Но ввиду того, что доходы клубов снижаются из-за связанных с COVID-19 ограничений, а выполнять финансовые обязательства надо, платежи будут сделаны незамедлительно:

50 млн евро получат клубы, отпускавшие игроков в 39 сборных, которые не участвуют в стыковых матчах Европейской квалификации

17,7 млн евро получат клубы, отпускавшие игроков в 16 сборных, которые участвуют в стыковых матчах Европейской квалификации (не включая отложенные платежи за сами стыковые матчи)

2,7 млн евро получат клубы, которые отпустят игроков на стыковые матчи (эти платежи состоятся осенью по завершении стыковых матчей)

По меморандуму о понимании между УЕФА и Ассоциацией европейских клубов (АЕК), перезаключенному в 2019 году, в связи с Евро 2020 клубам будет выделено не менее 200 млн евро.

Согласно механизму выплат, утвержденному исполкомом УЕФА, клубы, которые отпускали игроков на матчи Европейской квалификации и Лиги наций УЕФА, получат 70 млн евро. Оставшиеся 130 млн получат клубы, чьи футболисты поедут на финальный турнир ЕВРО-2020.

Эти выплаты помогут большому числу клубов по всей Европе и позволят чуть свободнее вздохнуть в период кризиса. Выплаты в размере от 3200 до 630 000 евро получат 676 клубов из всех 55 национальных ассоциаций, которые внесли вклад в Европейскую квалификацию и Лигу наций УЕФА 2018-20 годов.

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал решение: "Европейские клубы - неотъемлемый элемент успеха наших турниров для сборных. Как следствие, часть доходов от турниров для сборных выделяется клубам, отпускавшим футболистов на матчи. В нынешние трудные времена, когда множество клубов столкнулось с финансовыми проблемами, особенно связанными с денежными потоками, наш долг - сделать так, чтобы клубы получили эти выплаты как можно скорее".

Председатель Ассоциации европейских клубов Андре Аньелли заявил: "Этот шаг - столь необходимое вливание оборотных средств в клубные финансы. Он стал результатом совместной деятельности АЕК и УЕФА по защите клубов в период реальной угрозы их выживанию. В то время как нашей главной заботой остается здоровье общества, получение финансовой и правовой помощи, а также поддержка регулирующих органов еще до возобновления футбола в Европе, когда это станет возможным по соображениям безопасности, имеет исключительное значение для АЕК и его членов".

Во всех случаях выплаты получат те клубы, за которые были заявлены игроки в означенный период. Учитываются только футболисты клубов, представляющих национальные ассоциации УЕФА.

Полный список клубов, а также общая сумма, которую получит каждый клуб, будут оглашены после завершения финальной стадии.