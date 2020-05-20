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Спорт Сегодня, 19:1539
Возобновить матчи чемпионата и Кубка Украины

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) получил от министерства здравоохранения разрешение возобновить матчи Премьер-лиги и Кубка страны с 30 мая. Ранее появилась информация, что рестарт сезона перенесут на неделю.

 

Об этом в Facebook написал президент УАФ Андрей Павелко, передает РБК-Украина.

Речь идет об разрешении увеличить количество людей, которым можно будет находиться на стадионе во время матча. При квоте в 50 человек чемпионат было невозможно продолжить, поэтому был подан запрос о расширении количества участников до 200 человек. Именно поэтому возобновление УПЛ могли отложить 6 июня.

Функционер попросил исполком поддержать решение о возобновлении чемпионата и Кубка Украины и утвердить календарь соревнований.

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Возобновить матчи чемпионата и Кубка Украины
Возобновить матчи чемпионата и Кубка Украины
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