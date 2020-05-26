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Спорт Сегодня, 09:4932
Первые матчи УПЛ после карантина

Украинский футбол возвращается после карантина длиной в два с половиной месяца, введенного из-за распространения во всем мире коронавирусной инфекции. В первом после возобновления сезона 24 туре украинской Премьер-лиги поединки состоятся в уик-энд 30-31 мая.

Соответствующий план проведения матчей утвердила дирекция УПЛ. 

В субботу пройдут три игры: "Колос" сойдется с "Десной" в 14:00, "Александрия" - "Заря" и "Днепр-1" - "Олимпик" встретятся в 17:00.

В воскресенье болельщиков ждет классическое противостояние украинского футбола между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо". Центральный матч пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский", стартовый свисток прозвучит в 17:00

Также в этот день ранее встретятся "Ворскла" - "Львов" и "Карпаты" - "Мариуполь". Обе встречи начнутся в 14:00.

 

Без зрителей

Все поединки чемпионата Украины до окончания сезона 2019/20 будут проходить при пустых трибунах. Это связано с мерами безопасности, принятыми для предотвращения распространения пандемии коронавируса.

 

Новые правила: не более 200 человек и 5 замен

Одновременно по всей территории арены могут находиться не более 200 человек. Среди них: футболисты, тренерский штаб, арбитры, болбои, офицеры допинг-контроля, медицинская и другие службы, необходимые для проведения матча. На стадионе не будет представителей СМИ - только фотографы и официальные трансляторы чемпионата. Клубы будут организовать виртуальные послематчевые пресс-конференции.

Согласно изменениям в правила футбола, команды имеют право проводить 5 замен за матч, но у них для этого есть только три возможности, чтобы уменьшить количество остановок игры.

Все эти нововведения носят временный характер до улучшения эпидемиологической ситуации.

 

Турнирная ситуация

Донецкий "Шахтер" близок к своему четвертому подряд чемпионству. Клуб лидирует в таблице с отрывом в 13 очков. Киевское "Динамо", которое оставило чемпионскую гонку без интриги, рискует остаться и без главного клубного турнира в следующем году. На данный момент второе лигочемпионовское место занимает луганская "Заря". Но пока что команда Виктора Скрипника опережает "бело-синих" лишь по дополнительным показателям.

Однако нельзя говорить лишь о конкуренции "Зари" и "Динамо" за второе место, на расстоянии трех очков от обоих клубов находится черниговская "Десна", а еще на три очка отстает "Александрия".

Всего клубам осталось сыграть 9 туров. Согласно плану доигрывания УПЛ, завершающий 32 тур должен состояться 19 июля (базовая дата).

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Теги: news, новости, Украина, Спорт, 7dniv, 7dnivinfo  
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