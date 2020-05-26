Коронавирусом заболели Игроки "Карпат", игру с "Мариуполем" отменили

Во львовском футбольном клубе "Карпаты" обнаружили положительные результаты тестов на коронавирус среди футболистов и персонала команды. Завтрашний матч чемпионата Украины с "Мариуполем" не состоится.
Об этом сообщается на сайте клуба.
Отмечается, что симптомы болезни среди инфицированных отсутствуют, они были переведены на режим самоизоляции. В понедельник, 1 июня, клуб пройдет повторное тестирование.
Таким образом, матч между "Карпатами" и "Мариуполем" в рамках 2 тура украинской Премьер-лиги отменен. Встреча должна была состояться 31 мая. Вскоре УПЛ примет решение о дальнейшей судьбе матча.