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Спорт Сегодня, 14:5340
Коронавирусом заболели Игроки "Карпат", игру с "Мариуполем" отменили

Во львовском футбольном клубе "Карпаты" обнаружили положительные результаты тестов на коронавирус среди футболистов и персонала команды. Завтрашний матч чемпионата Украины с "Мариуполем" не состоится.

 

Об этом сообщается на сайте клуба

Отмечается, что симптомы болезни среди инфицированных отсутствуют, они были переведены на режим самоизоляции. В понедельник, 1 июня, клуб пройдет повторное тестирование.

Таким образом, матч между "Карпатами" и "Мариуполем" в рамках 2 тура украинской Премьер-лиги отменен. Встреча должна была состояться 31 мая. Вскоре УПЛ примет решение о дальнейшей судьбе матча.

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Теги: news, новости, Украина, Карпаты, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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