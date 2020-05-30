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Спорт Сегодня, 01:0038
Лидера чемпионата Турции от еврокубков отстранил УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил "Трабзонспор" от участия в турнирах под эгидой организации на один сезон. Турецкий клуб нарушил правила финансового фэйр-плей.

 

Об этом сообщает пресс-служба УЕФА

Организация отметила, что "бордово-голубые" не выполнили договоренности, которая была заключена еще в мае 2016 года. Наказание не было бы применено, если бы "Трабзонспор" показал необходимые финансовые результаты по итогам 2019 года. Таким образом, если турецкий клуб квалифицируются в Лигу чемпионов или Лигу Европы, то он пропустит следующий или 2021/22 сезон.

"Трабзонспор" является шестикратным чемпионом Турции и восьмикратным обладателям кубка страны. В данный момент клуб лидирует в турнирной таблице Суперлиги, опережая "Истанбул Башакшехир" по дополнительным показателям.

Чемпионат Турции, приостановленный из-за пандемии коронавируса, возобновится 12 июня.

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