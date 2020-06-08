О завершении карьеры боксера принял решение Гвоздик

Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик принял решение о завершении карьеры профессионального боксера. Пока украинец намерен воздержаться от комментариев о причинах данного решения.

Об этом сообщает портал tribuna.com.

Украинский боксер отнял чемпионский пояс у многолетнего его обладателя Адониса Стивенсона, нокаутировав канадца в 11 раунде. После этого Гвоздик один раз успешно защитил пояс в бою против Дуду Нгумбу.

В октябре 2019 года Гвоздик провел свой последний бой, который проиграл россиянину Артуру Бетербиеву. Он уступил в объединительном поединке за титулы WBC и IBF в полутяжелом весе, что стало его первым поражением в карьере.

Затем сообщалось, что Гвоздик нацелен взять реванш за поражение у Бетербиева. Россиянин заявил, что не видит смысла в повторном поединке, но при условии, если Гвоздик вновь станет чемпионом мира, тогда бой состоится.

33-летний украинец мог вернуться в ринг в мае нынешнего года в андеркарде боя между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом, но вечер бокса был перенесен из-за пандемии коронавируса. Александр планировал провести поединок с американцем Джесси Хартом.

Всего на профи-ринге Гвоздик провел 18 боев, в которых одержал 17 побед (14 нокаутом). Также украинец является бронзовым призером Олимпиады 2012 года в Лондоне.