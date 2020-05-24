ФК "Черноморец" хочет купить американская компания

Одесский футбольный клуб "Черноморец" хочет купить американская компания Allrise Capital. Ее представители вслед за покупкой стадиона "Черноморец" хотят приобрести и одноименный клуб.

Об этом рассказал представитель Allrise Capital Игорь Перун, передает UA-Football.

По его словам, после победы на торгах по покупке одесского стадиона к нему обратились с вопросом "возрождения большого футбола в Одессе".

"Я сказал, что она перспективная, но вот по карману ли вам? Мне ответили утвердительно, после чего возникла необходимость встретиться с президентом "Черноморца" Леонидом Климовым и обсудить эту тему - покупки или инвестирования", - сообщил Перун.

Он добавил, что уже состоялась встреча членов Allrise Capital с представителем Климова.

"Тот пообещал, что через три дня перезвонит он или сам Леонид Михайлович. Так что теперь все в этом вопросе зависит только от решения и ответа Климова", - сказал Перун.

По данным издания "Думская", Allrise Capital - это небольшое частное, основанное в 2016 году. Базируется в городе Ирвайн, штат Калифорния (США). Компания занимается "инвестиционной деятельностью", в ней работает до 10 сотрудников.