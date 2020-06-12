 

"Шахтер" стал Чемпионом Украины по футболу уже в 13-й раз

Спорт Сегодня, 11:0017
"Шахтер" стал Чемпионом Украины по футболу уже в 13-й раз

Донецкий футбольный клуб "Шахтер" досрочно защитил титул чемпиона Украины во время матча с ФК "Александрия".

 

Матч состоялся на поле НСК "Олимпийский" в Киеве.

Об этом сообщается на сайте ФК "Шахтер"

Это уже 13-й раз в футбольной истории Украины этот титул достается "оранжево-черным".

По информации Football.ua, это первый трофей для главного тренера клуба Луиша Каштру за 23 года его тренерской карьеры.

Донецкая команда не только победила кировоградскую со четом 3:2, но также набрала 71 очко. Таким образом "Шахтер" оторвался далеко вперед от киевского "Динамо" - в 27 туре украинской Премьер-лиге клуб получил 52 очка, сыграв 26 матчей.

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