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Спорт Сегодня, 10:0425
Покинуть "Барселону" в 2021 году намерен Месси

Нападающий и капитан "Барселоны" Лионель Месси собирается уйти из клуба по истечении контракта в июне 2021 года.

Последние события заставили форварда прекратить переговоры о продлении соглашения.

Об этом сообщает Cadena SER

По информации радиостанции, аргентинец сообщил самым близким людям в раздевалке "сине-гранатовых", что не хочет стать проблемой для клуба. Отмечается, что Месси устал от постоянных утечек о внутренних делах клуба, а также от того, что его постоянно обвиняют в неудачах команды.

Нынешнее соглашение форварда с каталонским клубом рассчитано до лета 2021 года.

Месси является воспитанником "Барселоны" и выступает за основную команду с 2004 года.

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