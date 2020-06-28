Покинуть "Барселону" в 2021 году намерен Месси

Нападающий и капитан "Барселоны" Лионель Месси собирается уйти из клуба по истечении контракта в июне 2021 года.

Последние события заставили форварда прекратить переговоры о продлении соглашения.

Об этом сообщает Cadena SER.

По информации радиостанции, аргентинец сообщил самым близким людям в раздевалке "сине-гранатовых", что не хочет стать проблемой для клуба. Отмечается, что Месси устал от постоянных утечек о внутренних делах клуба, а также от того, что его постоянно обвиняют в неудачах команды.

Нынешнее соглашение форварда с каталонским клубом рассчитано до лета 2021 года.

Месси является воспитанником "Барселоны" и выступает за основную команду с 2004 года.