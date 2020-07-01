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Спорт Сегодня, 10:4043
Анонс матча: Динамо - Шахтер

Между "Динамо" и "Шахтером" состоится принципиальный поединок в рамках 29 тура чемпионата Украины.

Трансляция начнется в 19:30, а смотреть матч можно на телеканале "2+2". Букмекеры дают командам примерно равные шансы на успех. Донецкий клуб выйдет на игру уже в статусе чемпиона.

4 июля 19:30
Киев, НСК "Олимпийский"

Хоть для "горняков" поединок уже не имеет турнирного значения, но обеим командам всегда важно обыграть своего принципиального соперника. Кроме того, еще одно поражение у "Динамо", и клуб повторит свой антирекорд в чемпионатах Украины за всю историю. Также это будет последняя встреча грандов украинского футбола в этом сезоне.

Статистика встреч

В нынешнем сезоне соперники встречались уже пять раз. Все три поединка в чемпионате выиграл "Шахтер", а "Динамо" одержало победы в Суперкубке и Кубке Украины.

В сегодняшнем матче дончане могут сравняться с киевлянами по числу побед в истории очных встреч. На данный момент у "оранжево-черных" их 23, у "бело-синих" - 24, разница мячей: 76-79.

Турнирная ситуация

"Горняки" уже оформили чемпионское звание, в то время как динамовцы продолжают борьбу за второе место и путевку в Лигу чемпионов. Подопечным Алексея Михайличенко необходимо сохранить отрыв от "Зари" и "Десны", которых опережают в таблице УПЛ на два и три очка соответственно. Командам осталось сыграть в чемпионате по четыре матча.

Кадровый вопрос

У "Динамо" проблемы в линии защиты. На матч дисквалифицирован Артем Шабанов из-за перебора желтых карточек, мышечные травмы имеют защитники Виталий Миколенко и Денис Попов. В то же время в общую группу вернулся Никита Бурда, который в последний раз выходил на поле в матче УПЛ в сентябре 2019 года. В команде в полузащите также из-за перебора карточек не сможет сыграть Владимир Шепелев.

У "Шахтера" из-за повреждений не тренировались Виктор Коваленко, Алан Патрик и Давид Хочолава. При этом вернулся к работе на поле защитник Валерий Бондарь и Майкон.

Официальные лица

Встречу рассудит главный судья Виталий Романов под присмотром арбитра системы VAR Евгения Арановского.

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