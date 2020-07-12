 

Луческу "Динамо" назначило главным тренером

Спорт Сегодня, 17:2653
Луческу "Динамо" назначило главным тренером

Новым главным тренером футбольного клуба "Динамо" назначен известный румынский специалист Мирча Луческу.

Ранее он долгое время возглавлял принципиального соперника киевлян - донецкий Шахтер.

Об этом говорится в сообщении на сайте столичного клуба.

Детали контракта не уточняются. Также пока неизвестно, кто войдет в его тренерский штаб.

Президент клуба Игорь Суркис надеется, что болельщики будут оценивать Мирчу по его результатам.

На этом посту он сменил Алексея Михайличенко, которого вместе с помощниками отправили в отставку три дня назад. По итогам сезона "бело-синие" выиграли Кубок Украины и с трудом заняли второе место в чемпионате, дающее право выступить в квалификации Лиги чемпионов.

Луческу - самый титулованный тренер в истории "Шахтера". Он работал в клубе на протяжении 13 сезонов - с 2004 по 2016 год. Под его руководством "горняки" выиграли 22 трофея: 8 чемпионств, 6 Кубков и 7 Суперкубков страны, а также Кубок УЕФА.

Затем он перебрался в чемпионат России, возглавив "Зенит". Однако из-за неудовлетворительных результатов команды, питерский клуб расторг контракт с Луческу. С 2019 года специалист находится без работы, после ухода из сборной Турции.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Луческу, Динамо, 7dniv, 7dnivinfo  
Луческу "Динамо" назначило главным тренером
Луческу "Динамо" назначило главным тренером
Главным тренером киевского "Динамо" может стать Луческу
Главным тренером киевского "Динамо" может стать Луческу
Анонс матча: Динамо - Шахтер
Анонс матча: Динамо - Шахтер
Покинуть "Барселону" в 2021 году намерен Месси
Покинуть "Барселону" в 2021 году намерен Месси
Без зрителей пройдет финал Кубка Украины по футболу
Без зрителей пройдет финал Кубка Украины по футболу
Переносить Лигу чемпионов из Португалии не намерен УЕФА
Переносить Лигу чемпионов из Португалии не намерен УЕФА
"Шахтер" стал Чемпионом Украины по футболу уже в 13-й раз
"Шахтер" стал Чемпионом Украины по футболу уже в 13-й раз
ФК "Черноморец" хочет купить американская компания
ФК "Черноморец" хочет купить американская компания
О завершении карьеры боксера принял решение Гвоздик
О завершении карьеры боксера принял решение Гвоздик
В третий раз о завершении карьеры объявил Макгрегор
В третий раз о завершении карьеры объявил Макгрегор
Лидера чемпионата Турции от еврокубков отстранил УЕФА
Лидера чемпионата Турции от еврокубков отстранил УЕФА
Коронавирусом заболели Игроки "Карпат", игру с "Мариуполем" отменили
Коронавирусом заболели Игроки "Карпат", игру с "Мариуполем" отменили

Новости по теме

Главным тренером киевского
Главным тренером киевского "Динамо" может стать Луческу
Сегодня, 13:22
Под Киевом за нарушение карантина закрыли ночной клуб
Под Киевом за нарушение карантина закрыли ночной клуб
12-июл-2020, 09:49
Анонс матча: Динамо - Шахтер
Анонс матча: Динамо - Шахтер
4-июл-2020, 10:40
"Шахтер" стал Чемпионом Украины по футболу уже в 13-й раз
21-июн-2020, 11:00
Первые матчи УПЛ после карантина
Первые матчи УПЛ после карантина
30-мая-2020, 09:49

Последние новости

18:43
Экономика
На что пойдет новый транш от ЕС рассказал Шмыгаль
17:26
Спорт
Луческу "Динамо" назначило главным тренером
17:07
События
Штрафы за оскорбление полицейских предложили в МВД
16:53
Политика
В Днепре проводят массовые обыски на предприятии "Укравтодора"
16:26
События
Меру пресечения луцкому террористу начал избирать суд
14:35
Политика
Избирательное законодательство изменилось в Украине
14:32
События
В Полтаве мужчина, подозреваемый в угоне автомобиля, угрожал правоохранителям гранатой. На данный момент он с заложником, полковником полиции, направляется в сторону Киева
13:22
Спорт
Главным тренером киевского "Динамо" может стать Луческу
13:18
События
Об открытии двух новых пунктов пропуска на Донбассе договорились в ТКГ
12:50
События
Перемирие на Донбассе с 27 июля согласовала ТКГ
12:42
События
Спецоперацию по задержанию автоугонщика проводят в Полтаве
11:48
События
О поджоге дома заявил Виталий Шабунин
10:02
События
Лесной пожар вспыхнул в Греции, эвакуированы две деревни
10:00
Политика
Глава Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павел Вовк заявил, что не будет уходить с должности
09:57
События
Ликвидацию ОАСК в Раде не поддерживают
09:56
События
Новые воинские звания появятся в Украине
09:53
События
О рисках проведения местных выборов из-за коронавируса рассказал Ляшко
09:48
Политика
Зоя Темнохудова: "Современные женщины с легкостью разобьют пресловутый "стеклянный потолок" в политике"
09:34
События
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 23.07 (состоянием на 09:00)
08:53
События
Рейсы в Украину открывает болгарская авиакомпания Voyage Air

Новости ТОП-7

Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 22.07 (состоянием на 09:00)3861
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 21.07 (состоянием на 09:00)2854
Специалисты Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации (BEA) Франции смогли успешно загрузить данные с "черного ящика" сбитого самолета "Международных авиалиний Украины"2260
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 23.07 (состоянием на 09:00)1666
В Днепропетровской области произошло смертельное ДТП с участием военного автомобиля "Краз" и Daewoo Lanos551
В Ужгороде ПЦР- тесты на коронавирус должны быть бесплатными509
В Украине завершились съемки короткометражки о геях-казаках на Запорожской Сечи509

Досуг

Выбираем надежного застройщика: на что обратить внимание
Выбираем надежного застройщика: на что обратить внимание
Если Вы решили приобрести квартиру в новостройке, разумеется, Вам нужно, прежде всего, определиться с застройщиком, у которого, собственно говоря, и будете покупать недвижимость.
Сегодня, 15:46121
Как выбрать и где в Киеве купить хороший велосипед для ребенка
Как выбрать и где в Киеве купить хороший велосипед для ребенка
Как правильно выбрать и где в Киеве купить детский велосипед хорошего качества. Рекомендации от экспертов IpopoKIDS
Вчера, 17:42237
Выбор катера: советы новичкам
Выбор катера: советы новичкам
Как выбрать отличный катер для покупки? На что обратить внимание: новые или БУ, тип судна, размер и бренд лодки. Читайте далее!
Вчера, 14:48233
Переоборудование микроавтобусов
Переоборудование микроавтобусов
Переоборудование микроавтобуса предполагает корректировку заводской конструкции транспортного средства для расширения его функциональности, обеспечения универсальных свойств, позволяющих использовать объект, как для пассажирских, так и для грузовых целей, а также для комфорта водителя и находящихся
21-июл-2020, 19:59364
Обзор вариантов недвижимости в курортной резиденции KANDINSKY Odessa Residence
Обзор вариантов недвижимости в курортной резиденции KANDINSKY Odessa Residence
Эффектная параметрическая архитектура, расположение возле моря, продуманная внутренняя инфраструктура, качественный сервис — основные преимущества комплекса апартаментов KANDINSKY Odessa Residence.
21-июл-2020, 16:32347
Лучшие косметические процедуры для омоложения лица
Лучшие косметические процедуры для омоложения лица
Эксперты выделяют топ косметологических процедур, которые помогают бороться с признаками старения и дольше оставаться молодыми и привлекательными. Рассмотрим подробнее, что это за процедуры и кому их стоит делать.
21-июл-2020, 16:11365

События

Штрафы за оскорбление полицейских предложили в МВД
Штрафы за оскорбление полицейских предложили в МВД
Министерство уже подготовило законопроект
Сегодня, 17:0757
Меру пресечения луцкому террористу начал избирать суд
Меру пресечения луцкому террористу начал избирать суд
Кривоша подозревают в совершении террористического акта
Сегодня, 16:2663
В Полтаве мужчина, подозреваемый в угоне автомобиля, угрожал правоохранителям гранатой. На данный момент он с заложником, полковником полиции, направляется в сторону Киева
В Полтаве мужчина, подозреваемый в угоне автомобиля, угрожал правоохранителям гранатой. На данный момент он с заложником, полковником полиции, направляется в сторону Киева
В заложниках - полковник полиции
Сегодня, 14:3288
Об открытии двух новых пунктов пропуска на Донбассе договорились в ТКГ
Об открытии двух новых пунктов пропуска на Донбассе договорились в ТКГ
Речь идет о КПВВ в н. п. Золотое и Счастье Луганской области
Сегодня, 13:1890
Перемирие на Донбассе с 27 июля согласовала ТКГ
Перемирие на Донбассе с 27 июля согласовала ТКГ
В ОБСЕ рассказали, когда разрешается ответный огонь
Сегодня, 12:5088
Спецоперацию по задержанию автоугонщика проводят в Полтаве
Спецоперацию по задержанию автоугонщика проводят в Полтаве
Граждан просят держаться подальше от эпицентра событий
Сегодня, 12:4299
7 Днів