Из-за COVID-19 в Чехии досрочно завершили футбольный чемпионат

Первую футбольную лигу Чехии досрочно завершили из-за заражения коронавирусом футболиста одной из команд.

Чемпионство завоевала "Славия".

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Как отмечается, инфекцией заразился игрок "Опавы". Из-за этого вся команда ушла на карантин.

"Мы делали все возможное, чтобы соревнования были проведены по спортивному принципу. К сожалению, из-за карантина в "Опаве" мы можем завершить сезон в сроки, установленные самими клубами", - заявил глава Ассоциации футбольных лиг Чехии (LFA) Душан Свобода.

Отметим, футбольное первенство страны прервали в середине марта и возобновили в конце мая. К моменту досрочного завершения турнира чемпионом уже стала "Славия". Также место в квалификации Лиги чемпионов обеспечила себе "Виктория Пльзень".

В этом году ни одна из команд не покинет чемпионат, так как его расширят до 18 команд. К нынешним 16 клубам добавятся "Пардубице" и "Зброевка" из Брно, занявшие первые два места во втором дивизионе.

По состоянию на 25 июля в Чехии зафиксировали 15,1 тысяч случаев заражения COVID-19. 369 человек умерли от болезни.