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Спорт Сегодня, 13:0728
О готовности продать "Динамо" заявил Суркис

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что готов продать клуб.

Но он ни разу не получал предложений о покупке.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу "112 Украина".

"Я утверждаю, что с 1996 года не было ни одного предложения о покупке клуба. Все говорят: "Надо продать". Я готов. Рассматриваю предложения. Не знаю как дети моего брата, но мои - точно не хотят, чтобы я оставил им такую нагрузку . Я люблю футбол, мной руководит только это, а деньги - на десятом месте. Мне важны результаты", - сказал Суркис.

Напомним, 23 июля "Динамо" назначило новым главным тренером команды румынского специалиста Мирча Луческу. Контракт подписан на два года, с опцией продления еще на сезон.

Ультрас киевлян негативно отнеслись к этому назначению, поскольку наставник в течение 12 сезонов возглавлял принципиального соперника "бело-синих" - донецкий "Шахтер".

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