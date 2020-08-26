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Спорт Сегодня, 16:5845
Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола договорился встретиться с форвардом "Барселоны" Лионелем Месси

По информации источника, Гвардиола намерен пообщаться с Месси по поводу перехода нападающего в английский клуб.

Для этого испанский тренер прибыл в Барселону.

При этом ранее утверждалось, что обладатель шести "Золотых мячей" уже решил перейти в "Манчестер Сити".

Отметим, что Месси уже работал с Гвардиолой в период с 2009 по 2012 год в "Барселоне". Этот период был одним из лучших в истории клуба, карьере тренера и самого игрока, который под руководством Гвардиолы ежегодно выигрывал награду лучшему футболисту планеты.

Накануне Месси письмом известил "Барсу" о намерении покинуть клуб. Он хочет воспользоваться опцией в контракте, позволяющей расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона, однако она истекла в июне. Теперь контракт Месси с "Барселоной" действует до 30 июня 2021 года

Сумма отступных составляет 700 млн евро, что в более чем в три раза превышает сумму самого дорогого трансфера в истории футбола.

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Теги: news, новости, Украина, Спорт, Месси, 7dniv, 7dnivinfo  
Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола договорился встретиться с форвардом "Барселоны" Лионелем Месси
Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола договорился встретиться с форвардом "Барселоны" Лионелем Месси
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