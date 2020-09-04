В воскресенье, 6 сентября, у двух футболистов клуба "Карпаты" подтвердили заражение коронавирусом.
Футболисты сдали положительный тест на COVID-19 перед матчем с клубом "Подолье".
Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба в Facebook.
Инфицирование коронавирусом обнаружили у голкипера Валентина Гороха и нападающего Константина Бычека.
"После получения данных, обоих игроков мгновенно изолировали от команды. Все остальные футболисты, тренеры и персонал здоровы и готовы к поединку", - подчеркнули в клубе.