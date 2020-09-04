 

У двух футболистов клуба "Карпаты" подтвердили заражение коронавирусом

Спорт Сегодня, 21:3546
У двух футболистов клуба "Карпаты" подтвердили заражение коронавирусом

В воскресенье, 6 сентября, у двух футболистов клуба "Карпаты" подтвердили заражение коронавирусом.

Футболисты сдали положительный тест на COVID-19 перед матчем с клубом "Подолье".

Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба в Facebook.

Инфицирование коронавирусом обнаружили у голкипера Валентина Гороха и нападающего Константина Бычека.

"После получения данных, обоих игроков мгновенно изолировали от команды. Все остальные футболисты, тренеры и персонал здоровы и готовы к поединку", - подчеркнули в клубе.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Карпаты, 7dniv, 7dnivinfo  
У двух футболистов клуба "Карпаты" подтвердили заражение коронавирусом
У двух футболистов клуба "Карпаты" подтвердили заражение коронавирусом
В Лиге наций сборная Украины стартовала с победы над Швейцарией
В Лиге наций сборная Украины стартовала с победы над Швейцарией
В Лиге чемпионов матчем против голландского клуба стартует "Динамо"
В Лиге чемпионов матчем против голландского клуба стартует "Динамо"
"Арсенал" победил "Ливерпуль" и выиграл Суперкубок Англии
"Арсенал" победил "Ливерпуль" и выиграл Суперкубок Англии
Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола договорился встретиться с форвардом "Барселоны" Лионелем Месси
Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола договорился встретиться с форвардом "Барселоны" Лионелем Месси
Лигу чемпионов в шестой раз выиграла "Бавария"
Лигу чемпионов в шестой раз выиграла "Бавария"
Анонс финала Лиги чемпионов: ПСЖ - Бавария
Анонс финала Лиги чемпионов: ПСЖ - Бавария
Сегодня начинается новый сезон УПЛ
Сегодня начинается новый сезон УПЛ
О готовности продать "Динамо" заявил Суркис
О готовности продать "Динамо" заявил Суркис
Из-за COVID-19 в Чехии досрочно завершили футбольный чемпионат
Из-за COVID-19 в Чехии досрочно завершили футбольный чемпионат
Луческу "Динамо" назначило главным тренером
Луческу "Динамо" назначило главным тренером
Главным тренером киевского "Динамо" может стать Луческу
Главным тренером киевского "Динамо" может стать Луческу

Новости по теме

Коронавирусом заболел патриарх Филарет
Коронавирусом заболел патриарх Филарет
4-сен-2020, 18:48
Еще один нардеп заразился коронавирусом
Еще один нардеп заразился коронавирусом
13-авг-2020, 09:36
COVID-19 обнаружили у двух игроков киевского
COVID-19 обнаружили у двух игроков киевского "Динамо"
9-авг-2020, 20:04
Глава финкомитета Рады Гетманцев заразился коронавирусом
Глава финкомитета Рады Гетманцев заразился коронавирусом
28-июл-2020, 12:37
COVID-19 подтвердили у замглавы Черниговской ОГА
COVID-19 подтвердили у замглавы Черниговской ОГА
27-июл-2020, 17:30

Последние новости

21:35
Спорт
У двух футболистов клуба "Карпаты" подтвердили заражение коронавирусом
21:27
События
О сотнях задержанных на сегодняшних акциях заявляет МВД Беларуси
20:22
События
Украина в ТКГ отреагировала на угрозы Пушилина
18:18
События
Масштабный пожар в Харьковской области ликвидировали пожарные
18:00
События
Движение троллейбусов по проспекту Соборности остановят в Киеве
17:59
События
О причастности Кремля к отравлению Навального заявил Лондон
16:22
События
Боевики на Донбассе 6 сентября нарушили перемирие
16:19
События
18 регионов Украины не готовы к ослаблению карантина
16:10
События
Около 90 человек в ходе антиправительственных протестов задержали в Гонконге
15:20
События
Во всех городах Беларуси проходят протесты
15:17
События
Экс-кандидат в президенты США вошел в команду Байдена
15:07
События
Потасовка с ножами произошла в Британии
13:19
Политика
Ввести эмбарго на нефть и газ из России посол Украины предложил Германии
13:17
Политика
Повестку дня саммита Украина-ЕС озвучил Кулеба
13:15
События
Десятки людей в Калифорнии оказались в ловушке из-за лесных пожаров
13:14
Политика
Европейский союз должен поощрять демократию и противодействовать влиянию России в Беларуси
12:31
Экономика
Прогноз падения экономики Украины дало Fitch Ratings
12:06
События
О задаче сделать Харьков украинской Кремниевой долиной заявил Зеленский
10:46
События
Выход нескольких газет заблокировали экоактивисты в Великобритании
10:29
События
Сайт торгово-промышленной палаты Беларуси взломали "Киберпартизаны"

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 6 сентября 20202981
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 5 сентября 20202930
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 4 сентября 20202352
Границы для украинцев открыли еще три страны1690
Пародию на Лукашенко с автоматом сделал Иван Ургант в эфире главного российского канала931
Американский адвокат Джерри Скиннер, представляющий интересы родственников погибших рейса МН17 в Европейском суде по правам человека, заявил, что Россия сбила пассажирский самолет намеренно607
Полиция закрыла дело против властей Черкасс, которые во время жесткого карантина в мае приняли решение ослабить меры вопреки решению правительства494

Досуг

Брендовая обувь
Брендовая обувь
Качественная спортивная одежда и обувь хорошей торговой марки – неотъемлемая часть гардероба любого профессионального спортсмена, а также каждого, кто старается поддерживать себя в форме или планирует посетить спортзал.
Вчера, 22:32120
Барные стулья для ресторанов и кафе – украшение любого интерьера
Барные стулья для ресторанов и кафе – украшение любого интерьера
Как вы считаете, что гарантирует популярность современного бара, кафе или ресторана? Верно, изысканные блюда, компетентность обслуживающего персонала и эксклюзивный дизайн помещения – вот основные факторы, которые непосредственно влияют на количество постоянных посетителей. Ведь именно они
Вчера, 10:5079
Sushi Icons – быстрая доставка суши в Харькове
Sushi Icons – быстрая доставка суши в Харькове
Суши известно практически всем за пределами Японии. Город Харьков, где осуществляется доставка суши от Sushi Icons – не исключение.
4-сен-2020, 18:22116
История о неизвестном фанате из уст Юлии Левченко
История о неизвестном фанате из уст Юлии Левченко
Юлия заблокировала настойчивого поклонника во всех социальных сетях и принципиально игнорировала его знаки внимания. Тем не менее, таинственный влюбленный продолжал искать возможность для встречи со спортсменкой.
4-сен-2020, 16:41117
ТОП-10 способов перезагрузки от Андрея Чепика, если энергия на нуле
ТОП-10 способов перезагрузки от Андрея Чепика, если энергия на нуле
Его курс по Чат-Ботам помогает многим жить жизнью мечты, зарабатывая на любимом деле! А сам Андрей Чепик постоянно удивляет своей энергией и работоспособностью. Сессии “Вопрос-Ответ” по 4-6 часов, вебинары до 3х раз в неделю, а креативит он как в первый рабочий день :) Все с
4-сен-2020, 10:43126
Мастера по ремонту авто
Мастера по ремонту авто
Качественный ремонт авто в Киеве
2-сен-2020, 20:26171

События

О сотнях задержанных на сегодняшних акциях заявляет МВД Беларуси
О сотнях задержанных на сегодняшних акциях заявляет МВД Беларуси
На протестах в Беларуси 6 сентября задержали сотни демонстрантов.
Сегодня, 21:2756
Украина в ТКГ отреагировала на угрозы Пушилина
Украина в ТКГ отреагировала на угрозы Пушилина
На Донбассе отсутствуют изменения в позициях украинских войск в районе Шумов под оккупированной Горловкой, которые могли бы дать боевикам основание для удара по Вооруженным силам Украины.
Сегодня, 20:2285
Масштабный пожар в Харьковской области ликвидировали пожарные
Масштабный пожар в Харьковской области ликвидировали пожарные
Во время пожара выгорело 500 га леса
Сегодня, 18:1869
Движение троллейбусов по проспекту Соборности остановят в Киеве
Движение троллейбусов по проспекту Соборности остановят в Киеве
В Киеве остановят движение троллейбусов по проспекту Соборности.
Сегодня, 18:0064
О причастности Кремля к отравлению Навального заявил Лондон
О причастности Кремля к отравлению Навального заявил Лондон
Гангстерская практика российских властей не оставляет сомнений в том, кто стоит за отравлением Навального
Сегодня, 17:5973
Боевики на Донбассе 6 сентября нарушили перемирие
Боевики на Донбассе 6 сентября нарушили перемирие
Оккупанты из гранатомета прицельно обстреляли украинские позиции вблизи Красногоровки.
Сегодня, 16:2271
7 Днів