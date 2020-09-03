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Спорт Сегодня, 19:1247
Условия допуска болельщиков на международные матчи назвал Минздрав

Министерство здравоохранения допускает частичное привлечение болельщиков на матчи сборной Украины и еврокубковые игры.

Однако для этого необходимо соблюдать ряд условий.

Об этом говорится в сообщении Украинской федерации футбола.

Сообщается, что "карантинное постановление" № 641 предусматривает возможность проведения матчей с болельщиками, но с учетом карантинной зоны.

В частности, в регионах с "зеленым" или "желтым" уровнем нужно обеспечить требования о пребывании не более одного человека на 5 квадратных метров, а также физическую дистанцию между болельщиками.

В регионах с "оранжевым" и "красным" уровнем матчи должны проходить с участием не более 220 человек и не более одного человека на 10 квадратных метров.

Отметим, сборная Украины по футболу сыграет следующие матчи 10 и 13 октября на НСК "Олимпийский" в Киеве, который с 14 сентября будет в "оранжевой зоне". Соответственно на улучшение эпидемической ситуации осталось менее месяца, иначе массовый допуск болельщиков будет под вопросом.

Кроме того, рекомендуется организовать продажу билетов и распределение болельщиков по секторам таким образом, чтобы не возникало скопления. А на сектор следует допускать не более 25% от общего числа, которое может этот сектор вместить. Также необходимо обеспечить наличие свободных мест спереди, сзади, сбоку и по диагонали.

Таким образом, Минздрав считает возможным частичный допуск болельщиков на матчи, в том числе и международные, с соблюдением установленных мер.

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Теги: news, новости, Украина, Футбол, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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