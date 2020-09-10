Была назначена дата боя Усика против Чисоры

Украинский супертяжеловес Александр Усик проведет бой против британца Дерека Чисоры 31 октября в Лондоне.

Место проведения будет оглашено позже.

Об этом объявила промоутерская компания Matchroom Boxing.

В прямом эфире бой будут транслировать Sky Sports Boc Office и DAZN.

Соперники должны были встретиться в столице Великобритании еще 23 мая, но из-за пандемии коронавирусной инфекции бой был перенесен.

Усик является бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. В середине октября прошлого года он провел дебютный поединок в супертяжелом весе против американца Чазза Уизерспуна, которого победил в седьмом раунде.