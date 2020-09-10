55fa79bbb1c5c966 Была назначена дата боя Усика против Чисоры » Новости Украины и Мира. Новости сегодня - 7dniv.info
 

Была назначена дата боя Усика против Чисоры

Спорт Сегодня, 21:2335
Была назначена дата боя Усика против Чисоры

Украинский супертяжеловес Александр Усик проведет бой против британца Дерека Чисоры 31 октября в Лондоне.

Место проведения будет оглашено позже.

Об этом объявила промоутерская компания Matchroom Boxing.

В прямом эфире бой будут транслировать Sky Sports Boc Office и DAZN.

Соперники должны были встретиться в столице Великобритании еще 23 мая, но из-за пандемии коронавирусной инфекции бой был перенесен.

Усик является бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. В середине октября прошлого года он провел дебютный поединок в супертяжелом весе против американца Чазза Уизерспуна, которого победил в седьмом раунде.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Усик, 7dniv, 7dnivinfo, бокс  
Была назначена дата боя Усика против Чисоры
Была назначена дата боя Усика против Чисоры
Условия допуска болельщиков на международные матчи назвал Минздрав
Условия допуска болельщиков на международные матчи назвал Минздрав
У двух футболистов клуба "Карпаты" подтвердили заражение коронавирусом
У двух футболистов клуба "Карпаты" подтвердили заражение коронавирусом
В Лиге наций сборная Украины стартовала с победы над Швейцарией
В Лиге наций сборная Украины стартовала с победы над Швейцарией
В Лиге чемпионов матчем против голландского клуба стартует "Динамо"
В Лиге чемпионов матчем против голландского клуба стартует "Динамо"
"Арсенал" победил "Ливерпуль" и выиграл Суперкубок Англии
"Арсенал" победил "Ливерпуль" и выиграл Суперкубок Англии
Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола договорился встретиться с форвардом "Барселоны" Лионелем Месси
Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола договорился встретиться с форвардом "Барселоны" Лионелем Месси
Лигу чемпионов в шестой раз выиграла "Бавария"
Лигу чемпионов в шестой раз выиграла "Бавария"
Анонс финала Лиги чемпионов: ПСЖ - Бавария
Анонс финала Лиги чемпионов: ПСЖ - Бавария
Сегодня начинается новый сезон УПЛ
Сегодня начинается новый сезон УПЛ
О готовности продать "Динамо" заявил Суркис
О готовности продать "Динамо" заявил Суркис
Из-за COVID-19 в Чехии досрочно завершили футбольный чемпионат
Из-за COVID-19 в Чехии досрочно завершили футбольный чемпионат

Новости по теме

Персональные санкции против России продлил официально ЕС
Персональные санкции против России продлил официально ЕС
10-сен-2020, 19:05
"Крымские" санкции против России продлил ЕС
9-сен-2020, 13:54
Фармацевтическая компания AstraZeneca заявила, что она
Фармацевтическая компания AstraZeneca заявила, что она "добровольно приостановила" клиническое испытание своей вакцины против коронавируса
9-сен-2020, 10:09
Если к началу октября рейтинг власти не поднимется, местные выборы перенесут под предлогом COVID-19
Если к началу октября рейтинг власти не поднимется, местные выборы перенесут под предлогом COVID-19
17-авг-2020, 17:17
О возможном переносе местных выборов заявил Ляшко
О возможном переносе местных выборов заявил Ляшко
16-авг-2020, 23:08

Последние новости

21:27
События
Более 10 протестующих задержали в Минске
21:23
Спорт
Была назначена дата боя Усика против Чисоры
21:22
События
Задержания снова начались в Минске
21:19
События
Масочный режим отменяют в Брюсселе
21:16
События
Отчет о работе сына Байдена в Украине обнародовали в Сенате США
21:15
События
Снова зашли в воздушное пространство Украины бомбардировщики США
21:10
События
О создании первого в мире лекарства от COVID-19 объявили в Польше
19:15
Экономика
Рост на межбанке возобновил курс доллара
19:13
События
Еще одну достопримечательность вернули одесситам
19:10
События
Нарушений в декларациях чиновников на 358 млн грн нашло НАПК
19:08
События
Легитимность Лукашенко не признает Польша
17:43
События
Избавляться от украинских паспортов заставляют жителей Крыма
15:29
События
Сайт Нацполиции атаковали Хакеры
15:27
События
Над Киевом пролетели американские самолеты
14:39
События
Люди в Беларуси выходят на акции протеста, начались задержания
14:38
События
Во время инаугурации Лукашенко заявил что "цветная революция" не состоялась
12:20
События
К ослаблению карантина в Украине остаются готовыми лишь два региона
12:18
Политика
Зеленский заявил что коммуникация с Путиным ограничена, но предметная
12:15
Политика
В должность президента Беларуси на тайной инаугурации вступил Лукашенко
09:44
События
О дальнейших планах в евроинтеграции Украины рассказали в ЕС

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 22 сентября 20204692
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 21 сентября 20204273
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 23 сентября 20203072
Опубликованы свежие рейтинги партий в городской совет Ужгорода и кандидатов в мэры731
600 молдаван застряли на границе Украины и Венгрии195
Сэкономить 100 млрд гривен за счет единого реестра соцвыплат планирует правительство193
Условия, при которых покинет ТКГ назвал Фокин185

Досуг

Машинная штукатурка: 5 ключевых преимуществ
Машинная штукатурка: 5 ключевых преимуществ
Стремительный технический прогресс, разумеется, не обошел стороной и строительную отрасль. То есть та работа, которая когда-то делалась исключительно вручную, сейчас успешно выполняется механизированным методом, в частности, машинная штукатурка.
Сегодня, 20:4057
На что обратить внимание при покупке дивана
На что обратить внимание при покупке дивана
Если вы решили диван купить, не забывайте, что в ближайшие пару десятков лет будете использовать этот предмет интерьера каждый день. Поэтому подумайте о повседневном использовании перед покупкой. Рассмотрим, на что нужно обратить внимание
Сегодня, 20:1957
Полезные рекомендации по выбору елки для посадки на собственном участке
Полезные рекомендации по выбору елки для посадки на собственном участке
Елка – это обязательный элемент новогодних праздников. При наличии собственного участка, покупать искусственную ель или срубленное дерево не обязательно, так как можно посадить живую елку, которая будет радовать каждый год.
Сегодня, 17:4672
IPhone 11: покупать или нет?
IPhone 11: покупать или нет?
На сегодняшний день самым востребованным среди новинок Apple считается именно IPhone 11. Так стоит ли его приобретать?
Сегодня, 12:13109
Как можно оплатить коммунальные услуги
Как можно оплатить коммунальные услуги
Где оплатить коммунальные услуги. Какие ещё виды услуг можно оплатить в интернете. Преимущества платёжных систем в интернете.
Вчера, 12:33120
«Дарниця» взяла курс на посилену диджиталізацію
«Дарниця» взяла курс на посилену диджиталізацію
Фармацевтична компанія «Дарниця» назвала цифрову трансформацію своєю стратегічною метою та відокремила її як напрямок розвитку.
21-сен-2020, 23:48136

События

Более 10 протестующих задержали в Минске
Более 10 протестующих задержали в Минске
В Минске во время жесткого разгона акции протеста против Александра Лукашенко задержали более 10 митингующих.
Сегодня, 21:2736
Задержания снова начались в Минске
Задержания снова начались в Минске
В среду вечером, 23 сентября, в Минске люди вышли на акцию протеста против инаугурации Александра Лукашенко.
Сегодня, 21:2242
Масочный режим отменяют в Брюсселе
Масочный режим отменяют в Брюсселе
Премьер-министр Бельгии Софи Вильмес заявила, что в Брюсселе с 1 октября будет отменен масочный режим на улицах.
Сегодня, 21:1946
Отчет о работе сына Байдена в Украине обнародовали в Сенате США
Отчет о работе сына Байдена в Украине обнародовали в Сенате США
В Соединенных Штатах Америки два сенатских комитета обнародовали отчет о работе Хантера Байдена, сына кандидата на пост президента Джо Байдена, в Украине.
Сегодня, 21:1645
Снова зашли в воздушное пространство Украины бомбардировщики США
Снова зашли в воздушное пространство Украины бомбардировщики США
Сегодня, 23 сентября, бомбардировщики США в очередной раз зашли в воздушное пространство Украины.
Сегодня, 21:1546
О создании первого в мире лекарства от COVID-19 объявили в Польше
О создании первого в мире лекарства от COVID-19 объявили в Польше
Фармацевтическая компания из польского Люблина объявила о создании первого в мире лекарства от коронавируса COVID-19.
Сегодня, 21:1046
7 Днів