В Киеве матчи сборной Украины пройдут с болельщиками

На матчи сборной Украины по футболу в Киеве допустят болельщиков.

Трибуны смогут заполнить максимум на 30% от общей вместимости.

Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что Киев согласился с предложением Украинской ассоциации футбола о проведении матчей под эгидой УЕФА с частичным привлечением болельщиков до 30% от вместимости стадионов.

При условии строгого соблюдения противоэпидемических требований и правил, разрешено частичное привлечения болельщиков на следующие матчи: