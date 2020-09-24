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Спорт Сегодня, 17:2979
В Киеве матчи сборной Украины пройдут с болельщиками

На матчи сборной Украины по футболу в Киеве допустят болельщиков.

Трибуны смогут заполнить максимум на 30% от общей вместимости.

Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что Киев согласился с предложением Украинской ассоциации футбола о проведении матчей под эгидой УЕФА с частичным привлечением болельщиков до 30% от вместимости стадионов.

При условии строгого соблюдения противоэпидемических требований и правил, разрешено частичное привлечения болельщиков на следующие матчи:

  • 09.10.2020 - Киев, стадион "Оболонь Арена" - матч квалификационного раунда Чемпионата Европы среди молодежных команд между сборными Украины и Румынии;
  • 10.10.2020 - Киев, НСК "Олимпийский" - матч Лиги наций УЕФА между национальными сборными Украины и Германии;
  • 13.10.2020 - Киев, НСК "Олимпийский" - матч Лиги наций УЕФА между национальными сборными Украины и Испании.
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