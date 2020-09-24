В Киеве матчи сборной Украины пройдут с болельщиками

На матчи сборной Украины по футболу в Киеве допустят болельщиков.
Трибуны смогут заполнить максимум на 30% от общей вместимости.
Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации.
Сообщается, что Киев согласился с предложением Украинской ассоциации футбола о проведении матчей под эгидой УЕФА с частичным привлечением болельщиков до 30% от вместимости стадионов.
При условии строгого соблюдения противоэпидемических требований и правил, разрешено частичное привлечения болельщиков на следующие матчи:
- 09.10.2020 - Киев, стадион "Оболонь Арена" - матч квалификационного раунда Чемпионата Европы среди молодежных команд между сборными Украины и Румынии;
- 10.10.2020 - Киев, НСК "Олимпийский" - матч Лиги наций УЕФА между национальными сборными Украины и Германии;
- 13.10.2020 - Киев, НСК "Олимпийский" - матч Лиги наций УЕФА между национальными сборными Украины и Испании.