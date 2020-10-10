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Спорт Сегодня, 10:4471
Впервые в своей истории сборная Украины переиграла Испанию

Сборная Украины впервые в своей истории переиграла национальную команду Испании.

Матч в рамках четвертого тура группы Лиги наций состоялась в Киеве на НСК "Олимпийский" и завершилась с минимальным счетом 1:0.

Единственный гол забил на 76 минуте встречи полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков. Результативную передачу в этом эпизоде отдал украинский нападающий английского "Вест Хэм Юнайтед" Андрей Ярмоленко.

Команда Андрея Шевченко прервала 3-матчевую серию поражений. До этого "сине-желтые" уступили в Лиге наций Испании (0:4), Германии (1:2), а также в спарринге с Францией (1:7).

После четырех поединков сборная Украины набрала 6 очков и продолжает занимать 3 место в турнирной таблице группы высшего дивизиона Лиги наций. Лидируют испанцы с 7 пунктами, на второй позиции немцы (6 очков) и замыкают квартет швейцарцы (2).

В следующем туре группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Украины сыграет с Германией, а Испания проведет встречу со сборной Швейцарии. Оба матча состоятся 14 ноября.

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