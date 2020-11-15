На карантин в Швейцарии отправили сборную Украины

Заключительный матч сборной Украины в Лиге наций против Швейцарии может не состояться в срок.

Главный врач города Люцерна отправил всю команду Андрея Шевченко на карантин.

Об этом информирует Швейцарская футбольная ассоциация в Twitter.

Принятие решения о целесообразности проведения встречи теперь лежит на УЕФА. Матч может быть как перенесен, так и отменен с присуждением технического поражения гостям.

Официально начало матча поединка между командами все еще запланировано на сегодня, 17 ноября, в 21:45 по киевскому времени.

Украинская сторона готова проводить матч в составе более чем 13 игроков, в соответствии с регламентными нормами.