На карантин в Швейцарии отправили сборную Украины

Заключительный матч сборной Украины в Лиге наций против Швейцарии может не состояться в срок.
Главный врач города Люцерна отправил всю команду Андрея Шевченко на карантин.
Об этом информирует Швейцарская футбольная ассоциация в Twitter.
Принятие решения о целесообразности проведения встречи теперь лежит на УЕФА. Матч может быть как перенесен, так и отменен с присуждением технического поражения гостям.
Официально начало матча поединка между командами все еще запланировано на сегодня, 17 ноября, в 21:45 по киевскому времени.
Украинская сторона готова проводить матч в составе более чем 13 игроков, в соответствии с регламентными нормами.