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Спорт Вчера, 22:1777
В предпоследнем туре Лиги чемпионов "Шахтер" уверенно разобрался с "Реалом"

Донецкий "Шахтер" обыграл мадридский "Реал" за тур до финиша группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча состоялась в Киеве на НСК "Олимпийский" и завершилась со счетом 2:0.

Первый тайм встречи получился безголевым, но с заметным игровым преимуществом мадридской команды. В то время как "горняки" неплохо оборонялись.

Счет в игре открыл на 57 минуте Дентиньо, сыграв на опережение в штрафной площади. А на 82 Манор Соломон дальним ударом удвоил преимущество своей команды.

Для дончан это был решающий матч в плане сохранения борьбы и интриги за выход в плей-офф турнира. "Горняки" набрали семь очков и вышли на второе место в турнирной таблице, столько же баллов у команды Зинедина Зидана и третье место.

В другой встрече сойдутся лидер этого квартета "Боруссия" из Менхенгладбаха, у которой сейчас 8 очков и "Интер", замыкающий турнирную таблицу с двумя баллами.

В заключительном туре "Шахтер" сыграет в гостях с итальянским клубом, а "Реал" будет принимать немцев.

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