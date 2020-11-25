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Спорт Сегодня, 09:3057
ЧМ-2022 по футболу в "совершенно нормальной" обстановке рассчитывает провести Катар

Организаторы Чемпионат мира по футболу в 2022 году уверены, что пандемия коронавируса не помешает провести турнир в "совершенно нормальной" обстановке.

Он пройдет в Катаре.

Об этом сообщает DW.

Председатель организационного комитета ЧМ-2022 Нассер Аль-Хатер назвал "хорошими новостями" скорое появление вакцин от коронавируса. Он также добавил, что Катар "с нетерпением ожидает возможности принять болельщиков" и провести "нормальное и успешное" мировое футбольное первенство.

Чемпионат мира по футболу в 2022 году состоится с 21 ноября по 18 декабря.

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Теги: news, новости, Украина, ЧМ2022, 7dniv, 7dnivinfo, Катар  
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