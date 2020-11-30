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Спорт Сегодня, 12:4269
Проигравшим в бою с Лопесом Ломаченко себя не считает

Бывший чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко заявил, что не считает себя проигравшим в бою за звание абсолютного чемпиона мира против Теофимо Лопеса.

В этом поединке судьи отдали единогласную победу его сопернику.

Об этом украинец рассказал в интервью инстаграм-странице Lomus_official.

"После боя я сказал, что не готов сразу же давать комментарий по этому поединку, потому что мне нужно вернуться домой и спокойно его посмотреть, а после этого я смогу прокомментировать. Но я тогда сказал, что мне кажется, что я не проиграл поединок. И сегодня я это говорю: я не проиграл этот поединок", – сказал Ломаченко.

Бывший лидер легкого веса уверен, что столкнулся с предвзятым судейством. Он насчитал ничейный результат.

"Шесть раундов его и шесть раундов мои последние. Уже мы делим поединок на его раунды и мои. Как смотреть? Давайте возьмем, как судьи отдали. Даже если бы я в первой половине взял три раунда, то на записках я бы не выиграл поединок. Это говорит не о предвзятости, а о заряженности. Судьи были заряжены, то есть там и не пахло тем, чтобы судили объективно и честно", - добавил Лома.

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Теги: news, новости, Украина, Ломаченко, Лопес, Бокс, 7dniv, 7dnivinfo  
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