Смягчением наказания для России из-за допинга разочарованы в WADA

Гендиректор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли сожалеет, что Спортивный арбитражный суд (CAS) снизил срок наказания для России.

РФ лишили права участия в международных соревнованиях на 2 года.

Об этом сообщает ТАСС.

Он выразил надежду, что решение суда изменит мышление внутри России.

"Я очень сожалею, что срок был сокращен. Мы хотели направить России более сильный сигнал, однако CAS посчитал, что два года будет достаточно. В любом случае я надеюсь, что этот вердикт изменит мышление внутри России и подтолкнет к правильным действиям", - сказал Ниггли.

Он отметил, что WADA, будет сотрудничать со спортивными федерациями по поводу атлетов, против которых ведутся разбирательства.