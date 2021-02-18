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Спорт Сегодня, 19:2684
Месси установил очередной рекорд

Форвард Барселоны Лионель Месси установил рекорд клуба по количеству матчей в чемпионате Испании.

Он вышел на первое место по показателю, обойдя легенду каталонцев Хави.

Об этом сообщает страница клуба в Twitter.

Аргентинский нападающий вышел в стартовом составе на матч 24-го тура Примеры против Кадиса. Эта игра стала для Лео 506-й в чемпионате. Первый матч в испанской Ла Лиге Месси провел в октябре 2004 года, выйдя на замену в поединке против Эспаньола, также в составе Барсы. С тех пор в 506 матчах чемпионата форвард забил 459 голов.

Прежний рекорд в 505 матчей принадлежал бывшему полузащитнику Хави, который играл за первую команду Барселоны в 1998-2015 годах.

Перед матчем против Кадиса Барселона шла на 3-м месте в турнирной таблице с 45 очками. От лидера Атлетико команда Рональда Кумана отставала на 10 очков.

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