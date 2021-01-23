Сауль Альварес защитил титулы чемпиона WBC и WBA в бою против боксера из Турции. Видео

Мексиканский боксер Сауль Альварес одержал победу над бойцов из Турции Авни Йылдырымом, благодаря чему сумел защитить титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Видео короткого боя было опубликовано на YouTube.

Поединок состоялся утром по киевскому времени. После третьего раунда, в котором Альварес отправил соперника в нокдаун, турецкий спортсмен решил отказаться от дальнейшей борьбы.

Теперь на счету 30-летнего Альвареса 55 побед при одном поражении и двух ничьих. Из них 37 побед он одержал нокаутом.

Для 29-летнего Авни Йылдырымом это третье поражение при 21-й победе. Из них две победы нокаутом.