Футболист Мусса Дембеле потерял сознание на тренировке

Французский футболист малийского происхождения, нападающий клуба "Атлетико Мадрид" Мусса Дембеле потерял сознание на тренировке.

Видео инцидента появилось на Ютуб-каналах, посвященных футболу.

24-летнему спортсмены сразу оказали помощь медики, он довольно быстро пришел в себя и самостоятельно дошел до машины скорой помощи, которая дежурила рядом с полем.

В "Атлетико" сообщили, что у игрока было "небольшое падение артериального давления". Испанские журналисты пишут, что с тренировочной базы Дембеле уехал за рулем своей машины.