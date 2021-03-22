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Спорт Сегодня, 10:0849
Футболист Мусса Дембеле потерял сознание на тренировке

Французский футболист малийского происхождения, нападающий клуба "Атлетико Мадрид" Мусса Дембеле потерял сознание на тренировке.

Видео инцидента появилось на Ютуб-каналах, посвященных футболу.

24-летнему спортсмены сразу оказали помощь медики, он довольно быстро пришел в себя и самостоятельно дошел до машины скорой помощи, которая дежурила рядом с полем.

В "Атлетико" сообщили, что у игрока было "небольшое падение артериального давления". Испанские журналисты пишут, что с тренировочной базы Дембеле уехал за рулем своей машины.

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Футболист Мусса Дембеле потерял сознание на тренировке
Футболист Мусса Дембеле потерял сознание на тренировке
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