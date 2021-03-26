Поветкин проиграл бой Уайту

В ночь на воскресенье, 28 марта, в подконтрольном Британии Гибралтаре состоялся матч-реванш Александр Поветкин - Диллиан Уайт в рамках вечера бокса "Битва на скале".

Бой начался для Александра крайне неудачно. По сути, он проигрывал по очкам уже с первого раунда, а в четвёртой трёхминутке дважды побывал в нокдауне.

Поединок завершился нокаутом Поветкина уже в четвёртом раунде. Таким образом, он утратил пояс временного чемпиона по версии WBC.

Благодаря моей команде была ощутима поддержка. Александр Поветкин, ты великий воин, респект", - написал Уайт в своём "Инстаграме".