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Спорт Сегодня, 11:0761
В восьми странах подтвердили проведение матчей Евро-2020 со зрителями

Еще четыре города должны определиться с этим вопросом до 19 апреля.

Проведение чемпионата Европы по футболу со зрителями на стадионах утверждено в восьми городах.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, в зависимости от города, заполняемость стадионов составит от 25 до 100%.

"Восемь принимающих стран подтвердили вместимость своих стадионов, основываясь на своих прогнозах по ситуации с коронавирусом", – сказано в сообщении.

Так, Санкт-Петербург (РФ)подтвердил 50% заполняемость арены. В Будапеште (Венгрия) готовы к полной заполняемости стадиона зрителями, если на них будут маски и перчатки.

Баку (Азербайджан) подтвердил заполняемость своей арены на 50%, болельщикам придется предъявить отрицательный результат теста на коронавирус.

Амстердам (Нидерланды), Бухарест (Румыния), Копенгаген (Дания) и Глазго (Шотландия) подтвердили заполняемость в 25-33%.

Лондон (Великобритания) заявил о готов к минимальной вместимости в 25% для трех групповых матчей и матча 1/8 финала, надеясь увеличить ее к полуфиналам и финалам.

В свою очередь, Мюнхен (Германия), Рим (Италия), Бильбао (Испания) и Дублин (Ирландия) должны предоставить дополнительную информацию о своих намерениях до 19 апреля.

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Теги: news, новости, Украина, Футбол, 7dniv, 7dnivinfo  
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