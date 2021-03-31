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Спорт Сегодня, 18:4636
Звуки ремонта помешали поединку Элины Свитолиной против японки, пришлось вызывать полицию

Во время матча между командами Украины и Японии в рамках Кубка Билли Джин Кинг в Черноморске произошел конфуз. 

Первой ракетке Украины Элине Свитолиной пришлось соревноваться с японкой Юки Кайто под звуки ремонта.

Об этом сообщает "Sport.ua".

Так, около теннисного корта, где проходил матч, строители делали ремонт в многоэтажке, из-за чего во время игры были слышны громкие звуки перфоратора и "болгарки".

Организаторам матча пришлось вызывать полицию. Только после этого ремонт вскоре прекратился.  

Сами строители после этого остались на балконе и начали смотреть теннис, вывесив при этом украинский флаг.

Отметим, что в итоге Свитолина одержала победу в трех сетах (6:2, 4:6, 7:6).

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Теги: news, новости, Украина, Теннис, Свитолина, 7dniv, 7dnivinfo  
Звуки ремонта помешали поединку Элины Свитолиной против японки, пришлось вызывать полицию
Звуки ремонта помешали поединку Элины Свитолиной против японки, пришлось вызывать полицию
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