Немецкие гимнастки сменили трико на комбинезоны в знак протеста против сексуализации спорта

Во время выступления на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, немка Сара Восс выступила не в традиционном трико, а в комбинезоне, который закрывал ноги.

Таким образом она выступила против сексуализации женщин в спорте.

Об этом сообщает ВВС.

Правила не запрещают выступать девушкам в комбинезонах, но до сих пор все гимнастки выступали в трико. Исключением становились лишь те, кто надевал более закрытую форму из-за религиозных убеждений.

Федерация спортивной гимнастики Германии поддержала решение Восс выступить в комбинезоне, а во время финала ее примеру последовали и две другие гимнастки.

"Мы надеемся, что гимнастки, которые чувствуют себя некомфортно в обычных костюмах, наберутся смелости последовать нашему примеру", - заявила Сара Восс.