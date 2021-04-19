Все 12 клубов-основателей Суперлиги все-таки накажет УЕФА

Президент УЕФА Александер Чеферин пообещал наказать все 12 клубов, которые были задействованы в учреждении европейской Суперлиги.

В то же время он признал "большую смелость" английских клубов, которые первыми вышли из проекта.

Об этом он заявил в комментарии Daily Mail.

"Мы не будем делать вид, что ничего не произошло. Нельзя сделать что-то, а потом сказать: "Меня наказали потому, что все меня ненавидят". Это только их проблемы, которые они же сами и создали. В ближайшие несколько дней мы примем решение по всем командам", - сказал Чеферин.

По его словам, "есть четкая разница между клубами из АПЛ и другими шестью".

"Английские команды первыми вышли из проекта, они осознали свою ошибку. Нужно иметь большую смелость, чтобы сказать: "Я был неправ", - добавил он.

В то же время он заявил, что для него 12 клубов Суперлиги разделены на три группы.

"У нас есть английская шестерка, которая вышла первой, далее - Атлетико, Милан и Интер, а затем - фанаты теории о плоской Земле, которые все еще думают, что Суперлига существует. Между ними есть большая разница. Но все будут нести ответственность. Каким образом? Посмотрим", - заявил спортивный функционер.