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Спорт Сегодня, 21:1043
Продлить контракт Андрея Пятова призвал Ахметов

Президент ФК "Шахтер" (Донецк) Ринат Ахметов заявил о необходимости продления контракта с многолетним вратарем клуба Андреем Пятовым.

Такое мнение он выразил в интервью директору телеканалов "Футбол" Александру Денисову.
"Я считаю, что клуб должен предложить ему контракт, потому что Пятов – это легенда, легенда и еще раз легенда нашего клуба, который очень много сделал для нас. И мне кажется, что он в "Шахтере" уже дольше, чем я. А как я уже говорил, 11 октября будет 25 лет. Поэтому мне так кажется. Но что касается нашего молодого голкипера (Анатолия Трубина - Ред.), так мы все видим, что это очень сильное приобретение "Шахтера" и, мне кажется, мы уверенно себя чувствуем. Но я хочу сказать, что здесь пусть побеждает конкуренция, пусть побеждает лучший. Я уверен, что Пятов никогда в жизни не опустит руки и пусть играет тот, кто сильнее. Самый сильный должен играть", - сказал президент донецкого клуба.

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Теги: news, новости, Украина, Ахметов, Шахтер, вратарь, 7dniv, 7dnivinfo  
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