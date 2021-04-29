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Спорт Вчера, 22:2641
Чемпионский кубок ради болельщиков переплавил "Аякс"

Руководство амстердамского клуба отдало дань уважения владельцам абонементов, которые из-за пандемии не смогли поддержать команду на "Амстердам Арене", произведя специальные сувениры из кубка.

После завершения чемпионата Нидерландов, руководство чемпиона страны, амстердамского "Аякса", решило сделать сюрприз самым преданным болельщикам.

Руководством клуба было принято решение переплавить чемпионский кубок на 42 000 маленьких звездочек и подарить их владельцам абонементов,которые не смогли поддержать команду с трибун домашнего стадиона из-за карантинных ограничений, сообщает пресс-служба "Аякса".

"В этом сезоне нам пришлось играть без болельщиков. По крайней мере, без их присутствия на трибунах. Но, несмотря на это, мы ощущали их поддержку каждую неделю: по дороге на стадион, в социальных сетях и при личных контактах. Раньше, когда мы говорили: "Этот титул — для вас", мы говорили, что завоевали его для фанатов. Но такое разделение трофея является окончательным доказательством того, что это действительно так", — сказал генеральный директор "Аякса" Эдвин ван дер Саар в комментарии клубной пресс-службе.

В завершившемся сезоне "Аякс" провел 30 из 34 матчей при пустых трибунах. Команде из Амстердама удалось выиграть и чемпионат Нидерландов, и Кубок страны.

Каждый из владельцев абонементов получит небольшую звезду, весом 3.45 грамм, из которых 0,06 грамма принадлежат трофею.

Учитывая все обстоятельства этого сезона, Королевская нидерландская футбольная ассоциация, в качестве исключения, вручила "Аяксу" второй трофей для хранения в клубном музее.

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Теги: news, новости, Украина, аякс, 7dniv, 7dnivinfo  
Чемпионский кубок ради болельщиков переплавил "Аякс"
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