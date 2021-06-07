Сборная Италии разгромила Турцию в стартовом матче Евро 2020

Поздним вечером в пятницу, 11 июня в Риме начался футбольный чемпионат Европы Евро-2020.

На "Стадио Олимпико" встретились настоящие хозяева поля, футболисты сборной Италии и хозяева номинальные - команда Турции.

В первой половине игры доминировали игроки сборной Италии и руки у игроков сборной Турции в штрафной. Но арбитр решил пенальти не ставить, а дальние удары не тревожили вратаря гостей из Малой Азии.

Защитники сборной Турции сумели продержаться лишь первую сорокапятиминутку.

В самом начале второй половины игроки сборной Италии добавили в скорости и напористости, в результате чего в ворота Турции влетели три безответных гола.

Первый из них залетел от игрока сборной Турции. Этот автогол стал первым стартовым мячом в истории чемпионатов Европы, забитым футболистом в собственные ворота. Затем по одному мячу забили Иммобиле и Инсинье - 3:0.