Бельгия разгромила Россию на Евро-2020

Бельгийская команда не испытала проблем в матче против сборной России, одержав убедительную победу в Санкт-Петербурге.

Сборная Бельгии одержала победу в матче против сборной России на чемпионате Европы по футболу.

Подопечные Роберто Мартинеса нанесли разгромное поражение российской сборной, забив три мяча.

Счет был открыт на 10-й минуте. Ромелу Лукаку откликнулся на передачу из глубины и с левой ноги отправил мяч в ближний угол ворот Шунина. Бельгийцы имели заметное игровое преимущество и уже на 34-й минуте удвоили перевес. Томас Менье удачно сыграл на добивании после сейва голкипера, воспользовавшись нерасторопностью защитников российской команды.

Во второй половине встречи команды сбавили обороты, но на 88-й минуте Лукаку, в фирменном для себя стиле, продавил защитников соперника в скоростном забеге и отправил мяч мимо Шунина — 3:0.

Отметим, что в этом матче сразу три игрока не смогли доиграть до конца из-за повреждений. В составе сборной России такими игроками стали Юрий Жирков и Далер Кузяев, а у Бельгии — Тимоти Кастань.

Таким образом, сборная Бельгии возглавила группу В. Ранее сборная Финляндии обыграла команду Дании со счетом 1:0. Эта победа стала дебютной для финской команды на чемпионатах Европы. Этот матч ознаменовался страшным событием — полузащитник датской сборной Кристиан Эриксен потерял сознание в конце первого тайма. Позднее у него диагностировали сердечный приступ. Футболист был доставлен в больницу, его жизнь удалось спасти.

Евро-2020. Групповой этап.

Бельгия — Россия — 3:0 (2:0)

Голы: Лукаку, 10, 88, Менье, 34

Бельгия: Куртуа — Альдервейрельд, Боята, Вертонген (Вермален, 77) — Кастань (Менье, 27), Дендонкер, Тилеманс, Т. Азар — Мертенс (Э. Азар, 71), Лукаку, Карраско (Прат, 77).

Россия: Шунин — Фернандес, Семенов, Джикия, Жирков (Караваев, 43) — Оздоев, Баринов (Дивеев, 46) — Зобнин (Мухин, 63), Головин, Кузяев (Черышев, 30, Миранчук, 63) — Дзюба.