Греция требует от УЕФА поменять одежду игроков Северной Македонии

Власти Греции потребовали от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) поменять герб на майке Северной Македонии перед ее дебютом в чемпионате Европы - 2020.

Об этом сообщает "Балканский обозреватель" в Facebook.

"Греки выступают против названия на гербе "Федерация футбола Македонии", поскольку там нет слова "Северная". На запрос греков отреагировало министерство иностранных дел Северной Македонии", - говорится в сообщении.

Так, по данным издания, дипломаты утверждают, что название не поддается корректировке в соответствии с Преспанским соглашением - договором, который Афины и Скопье подписали 17 июня 2018 года на берегу озера Преспа. Этот документ решил многолетний спор о названии Северной Македонии.

"Федерация футбола Македонии – это независимая и некоммерческая организация, которая зарегистрирована в реестре как НКО и не получает государственные средства. Преспанское соглашение охватывает учреждения, которые получают деньги от государства. Так как ФФМ не получает государственных денег, она не обязана корректировать название", - сказал министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи.