 

"Это не была игра в одни ворота". Андрей Ярмоленко о стартовом матче Евро-2020 против сборной Нидерландов

Спорт Сегодня, 09:3266
"Это не была игра в одни ворота". Андрей Ярмоленко о стартовом матче Евро-2020 против сборной Нидерландов

Один из лучших игроков первой игры сборной Украины на Евро-2020 (2021) против футбольно-могущественных Нидерландов Андрей Ярмоленко был приглашен наставником нашей команды Андреем Шевченко на традиционную послеигровую пресс-конференцию.  

Андрей ответил на вопрос "Страны" о том, чего болельщикам ждать в следующей игре нашей команды на Евро-2020 (2021) против сборной Македонии (17 июня, 16:00 по Киеву).

"Надеюсь, хорошей игры в нашем исполнении. Тренерский штаб нашей команды разберет игру соперника, укажет нам на наши ошибки, допущенные сегодня, выберет тактику на матч с Северной Македонией. Будем готовиться. Если мы хотим выходить из группы, надо побеждать в следующей игре - все в команде это прекрасно понимают", - ответил один из лидеров нашей сборной.

Ярмоленко констатировал, что в сборной расстроены итоговым счетом встречи с Нидерландами.

"Вытянули такую игру сравняли счет. Конечно, обидно было терять очки в такой игре. Есть еще две игры, если проведем их с такой самоотдачей, то обязательно заработаем свои очки", - сказал он.

При этом полузащитник рассказал, что тренерский штаб сборной Украины остался доволен самоотдачей, которую сегодня продемонстрировали футболисты. 

"Нужно понимать, где и с кем мы играли. Против Нидерландов на выезде, одной из лучших команд мира. У нас были моменты, это не была игра в одни ворота".

"Хочу сказать спасибо болельщикам. Спасибо партнерам по команде. Придя в раздевалку я увидел, что каждый из них отдал все силы" - сказал Ярмоленко.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Евро2020, Ярмоленко, 7dniv, 7dnivinfo  
Первые слова Эриксена, пережившего остановку сердца
Первые слова Эриксена, пережившего остановку сердца
"Это не была игра в одни ворота". Андрей Ярмоленко о стартовом матче Евро-2020 против сборной Нидерландов
"Это не была игра в одни ворота". Андрей Ярмоленко о стартовом матче Евро-2020 против сборной Нидерландов
УЕФА запретил сборной Дании заменить другим игроком Эриксена, у которого на поле остановилось сердце
УЕФА запретил сборной Дании заменить другим игроком Эриксена, у которого на поле остановилось сердце
В самом результативном матче Евро 2020 сборная Украины проиграла команде Нидерландов
В самом результативном матче Евро 2020 сборная Украины проиграла команде Нидерландов
Греция требует от УЕФА поменять одежду игроков Северной Македонии
Греция требует от УЕФА поменять одежду игроков Северной Македонии
В стрессовом матче на Евро-2020 Финляндии победила команду Дании
В стрессовом матче на Евро-2020 Финляндии победила команду Дании
Бельгия разгромила Россию на Евро-2020
Бельгия разгромила Россию на Евро-2020
Сборная Италии разгромила Турцию в стартовом матче Евро 2020
Сборная Италии разгромила Турцию в стартовом матче Евро 2020
Появились фото тренировки сборной Украины перед вылетом в Амстердам на Евро-2020
Появились фото тренировки сборной Украины перед вылетом в Амстердам на Евро-2020
Чемпионский кубок ради болельщиков переплавил "Аякс"
Чемпионский кубок ради болельщиков переплавил "Аякс"
Продлить контракт Андрея Пятова призвал Ахметов
Продлить контракт Андрея Пятова призвал Ахметов
Все 12 клубов-основателей Суперлиги все-таки накажет УЕФА
Все 12 клубов-основателей Суперлиги все-таки накажет УЕФА

Новости по теме

Зеленский высказался о поражении сборной Украины на Евро 2020
Зеленский высказался о поражении сборной Украины на Евро 2020
Сегодня, 09:29
В самом результативном матче Евро 2020 сборная Украины проиграла команде Нидерландов
В самом результативном матче Евро 2020 сборная Украины проиграла команде Нидерландов
Сегодня, 09:25
Объявлен стартовый состав сборной Украины на матч с Нидерландами
Объявлен стартовый состав сборной Украины на матч с Нидерландами
Вчера, 22:15
Сборная Италии разгромила Турцию в стартовом матче Евро 2020
Сборная Италии разгромила Турцию в стартовом матче Евро 2020
12-июн-2021, 09:05
Появились фото тренировки сборной Украины перед вылетом в Амстердам на Евро-2020
Появились фото тренировки сборной Украины перед вылетом в Амстердам на Евро-2020
11-июн-2021, 22:22

Последние новости

12:17
События
Компании хотят внедрить свою рекламу в сновидения
12:16
События
Зеленский почтил память Чапкиса
12:12
Спорт
Первые слова Эриксена, пережившего остановку сердца
12:01
События
Ученые обнаружили гигантский космический шторм, вызванный черной дырой
09:39
События
Авто с полицейским под Киевом вылетело на встречку и врезалось в автобус
09:37
События
Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд рассказала что "Байден потребует от Путина наказать кибертеррористов России"
09:35
События
Когда начнет продавать электромобили Tesla за биткоины рассказал Илон Маск
09:33
События
Умер легендарный хореограф Григорий Чапкис
09:32
Спорт
"Это не была игра в одни ворота". Андрей Ярмоленко о стартовом матче Евро-2020 против сборной Нидерландов
09:30
Спорт
УЕФА запретил сборной Дании заменить другим игроком Эриксена, у которого на поле остановилось сердце
09:29
События
Зеленский высказался о поражении сборной Украины на Евро 2020
09:27
События
В Брюссель на саммит НАТО прилетел президент США Байден
09:25
Спорт
В самом результативном матче Евро 2020 сборная Украины проиграла команде Нидерландов
09:24
Политика
Переговоры о компенсации за "Северный поток-2" готов вести Киев
08:32
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 14 июня 2021
Вчера, 2021-06-13
22:15
События
Объявлен стартовый состав сборной Украины на матч с Нидерландами
22:14
События
Главную ошибку в войне против Советского Союза назвали в Германии
22:12
События
Почти полмиллиона гривен за конкурс на проект музея Майдана переплатил бухгалтер Минкульта
22:10
События
С машины испанского атташе в Киеве украли дипломатические номера
21:52
События
Вакцинированные музыканты Буйнов и Кузьмин слегли с коронавирусом

Новости ТОП-7

Куда исчез начштаба морской охраны, который имел доступ к секретным планам Украины5686
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 13 июня 20213415
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 12 июня 20213076
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 14 июня 20211385
Главную ошибку в войне против Советского Союза назвали в Германии864
О расставании с женой Лялей официально заявил Святослав Вакарчук759
Президент России ответил на скандальный вопрос в интервью NBC661

Досуг

Mi Band снова удивляет: новый экран + расширенный функционал
Mi Band снова удивляет: новый экран + расширенный функционал
Фитнес-трекеры стали постоянными спутниками миллионов людей. Линейка Mi Band в этой категории самая популярная и многочисленная. Она переживает уже шестое обновление и с каждым разом удивляет сочетанием новых функций, производительности и автономности.
Сегодня, 11:3954
Как проверить качество элитной и профессиональной косметики
Как проверить качество элитной и профессиональной косметики
Статья рассказывает о том, на что стоит обратить внимание при выборе и покупке натуральной элитной и профессиональной косметики.
11-июн-2021, 23:30187
Как упаковка изделий ручной работы влияет на продажи в 2021 году?
Как упаковка изделий ручной работы влияет на продажи в 2021 году?
Узнаваемость продукции представляет собой весьма приоритетное направление для многих компаний. Они делают её не только визуальной привлекательной, но и оригинальной, чтобы потребитель всегда смог узнать изделия знакомого бренда среди другой продукции представленной на полках.
11-июн-2021, 15:03223
Автоклав электрический: от “А” до “Я”
Автоклав электрический: от “А” до “Я”
Все реже украинцы покупают огневые автоклавы — с ними всегда велик риск прогадать. Или корпус под прямым воздействием огня начнет быстро портиться, или места между конфоркой и вытяжкой не хватит, или регулярное перетаскивание автоклава на плиту будет отнимать у вас все силы.
11-июн-2021, 14:51285
Элегантные платья в горошек
Элегантные платья в горошек
Для тогт, чтобы подчеркнуть свою женственность, стоит обратить на такой элемент гардероба, как платье. Всегда в моде остаются модели в горошек, которые подходят любой девушке. Самое главное - правильно выбрать размер и цвет. 
11-июн-2021, 14:47664
Поиск, выбор и проверка товара к покупке с Aliradar
Поиск, выбор и проверка товара к покупке с Aliradar
Удобным сервисом, функционал которого позволяет делать покупки товаров из любой категории торговой площадки Алиэкспресс, является Aliradar.
11-июн-2021, 12:15206

События

Компании хотят внедрить свою рекламу в сновидения
Компании хотят внедрить свою рекламу в сновидения
Группа исследователей бьет тревогу из-за участившихся экспериментов по внедрению рекламы в сны потребителей.
Сегодня, 12:1744
Зеленский почтил память Чапкиса
Зеленский почтил память Чапкиса
Начинал как уличный танцор, а стал прославленным хореографом. О жизненном пути Чапкиса Фокус рассказал в отдельной статье.
Сегодня, 12:1646
Ученые обнаружили гигантский космический шторм, вызванный черной дырой
Ученые обнаружили гигантский космический шторм, вызванный черной дырой
Ученые, используя комплекс радиотелескопов ALMA, обнаружили гигантский галактический ветер, вызванный сверхмассивной черной дырой 13,1 миллиарда лет назад.
Сегодня, 12:0147
Авто с полицейским под Киевом вылетело на встречку и врезалось в автобус
Авто с полицейским под Киевом вылетело на встречку и врезалось в автобус
В субботу, 12 июня, в Киевской области произошла авария, жертвой которой стал рядовой полиции Владислав Кирий.
Сегодня, 09:39101
Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд рассказала что "Байден потребует от Путина наказать кибертеррористов России"
Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд рассказала что "Байден потребует от Путина наказать кибертеррористов России"
На предстоящей 16 июня встрече лидеров США и России одной из тем переговоров станет обсуждение проблем киберугроз.
Сегодня, 09:3786
Когда начнет продавать электромобили Tesla за биткоины рассказал Илон Маск
Когда начнет продавать электромобили Tesla за биткоины рассказал Илон Маск
Знаменитый американский бизнесмен, основатель и владелец компаний SpaceX и Tesla Илон Маск озвучил условия, при которых снова начнет принимать биткоины в уплату за свои электромобили.
Сегодня, 09:3596
7 Днів