"Это не была игра в одни ворота". Андрей Ярмоленко о стартовом матче Евро-2020 против сборной Нидерландов

Один из лучших игроков первой игры сборной Украины на Евро-2020 (2021) против футбольно-могущественных Нидерландов Андрей Ярмоленко был приглашен наставником нашей команды Андреем Шевченко на традиционную послеигровую пресс-конференцию.

Андрей ответил на вопрос "Страны" о том, чего болельщикам ждать в следующей игре нашей команды на Евро-2020 (2021) против сборной Македонии (17 июня, 16:00 по Киеву).

"Надеюсь, хорошей игры в нашем исполнении. Тренерский штаб нашей команды разберет игру соперника, укажет нам на наши ошибки, допущенные сегодня, выберет тактику на матч с Северной Македонией. Будем готовиться. Если мы хотим выходить из группы, надо побеждать в следующей игре - все в команде это прекрасно понимают", - ответил один из лидеров нашей сборной.

Ярмоленко констатировал, что в сборной расстроены итоговым счетом встречи с Нидерландами.

"Вытянули такую игру сравняли счет. Конечно, обидно было терять очки в такой игре. Есть еще две игры, если проведем их с такой самоотдачей, то обязательно заработаем свои очки", - сказал он.

При этом полузащитник рассказал, что тренерский штаб сборной Украины остался доволен самоотдачей, которую сегодня продемонстрировали футболисты.

"Нужно понимать, где и с кем мы играли. Против Нидерландов на выезде, одной из лучших команд мира. У нас были моменты, это не была игра в одни ворота".

"Хочу сказать спасибо болельщикам. Спасибо партнерам по команде. Придя в раздевалку я увидел, что каждый из них отдал все силы" - сказал Ярмоленко.