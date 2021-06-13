Шансы лидера сборной Дании вернуться в спорт после остановки сердца на поле оценил кардиолог

Игрок сборной Дании Кристиан Эриксен, 12 июня потерявший сознание на поле чемпионата Евро-2020, не спал минувшей ночью.

Профессор спортивной кардиологии в лондонском Университете святого Георгия Санджай Шарма назвал это "очень хорошим знаком".

Слова специалиста приводит сайт Sport.ua.

Шарма проводил кардиологические тесты для с 2013 по 2020 год, когда футболист играл за лондонский "Тоттенхэм".

"Я очень доволен. Поскольку он стабилен и бодрствует, его состояние можно назвать хорошим", - считает эксперт.

Также Шарма оценил шансы датчанина вернуться на поле.

"Хорошая новость в том, что он будет жить, плохая новость в том, что он вряд ли продолжит свою карьеру. Я не знаю, будет ли он когда-нибудь снова играть в футбол", – признался медик.

Он добавил, что футбольные организации Великобритании будут очень строги, принимая решение о возвращение в футбол Эриксена.

"В Великобритании он не будет играть. Мы будем очень строги", – сказал профессор.