Зинченко считает, что Украина показала характер в игре с Нидерландами

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал поражение национальной команды в самом результативном поединке с Нидерландами на Евро-2020.

Об этом пишет пресс-служба УАФ.

Именно Зинченко вместе с голкипером Бущаном стал соавтором третьего гола сборной Нидерландов: вратарь украинцев и столичного "Динамо" не сумел выбить мяч за пределы поля, а защитник "Манчестер Сити" не выпрыгнул в борьбе с атакующим футболистом соперника.

"Поражение всегда вызывает негативные эмоции. Однако с любых моментов нужно выжимать позитив. Даже если его нет, нужно пытаться найти. Мы показали, что у нас есть характер, просто не дотерпели на последних минутах. Голландцы забили гол практически из ничего", - рассказал Зинченко.

По его словам, сборной Украине нельзя опускать голову, поскольку турнир состоит не из одного матча.

"Нужно отталкиваться от ситуации и на следующий поединок выходить с еще более серьезным настройкой и добиваться результата", - добавил игрок Зинченко.

Зинченко также отметил, что от Нидерландов ожидали такой игры, поскольку она любит "быть на мяче" и действовать первым номером.

"Оранжевые много времени владели мячом, особенно в первом тайме. Нам было очень сложно выходить из обороны, потому что соперник контролировал игру. Я считаю, что в первом тайме мы сели низко и не создавали того давления, который был во второй половине. Когда мы отбирали мяч, то не успевали занять позиции, чтобы достичь того контроля, который мы стремились. (...) Ошибки были, и довольно много. Особенно когда мы теряли мяч в простых ситуациях, а потом отбирали его несколько минут", - резюмировал Зинченко.